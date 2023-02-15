ChatGPT影響校園教學　教部首度回應：與清大及各大學協進會交換意見

▲對於ChatGPT可能影響校園教學，教育部表示，將與清大及各大學協進會交換意見。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT近期火熱，但也對學校造成挑戰，包括影響教學及老師要如何分辨學生中期論文和期末論文，清大昨也成立全台第一個AI影響教學工作小組，並呼籲政府儘速訂出相關規範，教育部今（15日）回應，指因涉及大學課程教學等事項，教育部除與清大了解目前校內規劃及想法外，後續也會跟各大學協進會就此議題交換意見。

美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，近來在全球快速爆紅，但也衍生相關疑慮，Google內部文件中提到，現在人工智慧能力，媲美年薪550萬的工程師，香港大學校長張翔日前更形容，將對社會帶來「革命性」影響，校方將推動人工智慧及數據科學領域發展，也會迎來AI挑戰，「給我們的挑戰是如何分辨學生中期論文和期末論文。」

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因應學生可能利用「ChatGPT」來撰寫期中或期末論文，清大昨（14日）決議，由教務長針對AI影響教學成立工作小組，邀請校內專家討論，希望一兩個月內訂出指引給老師參考。

清大副校長戴念華也提及，「ChatGPT」等AI機器人，可能會造成老師教學困擾，老師未來在出題目或審查學生報告時，可能會比較辛苦，所以清大將會召開工作小組會議，研擬出指引，而包括教育部與國科會等主要的學術督導單位，也要儘速邀集學者專家訂定相關規範或準則，尤其是針對涉及學術論文抄襲部分，讓各大學有所依據，避免新興科技成為影響學術公平的工具。

教育部則在今天回應，針對ChatGPT等AI相關議題討論，因涉及大學課程教學等事項，教育部除了與清大了解目前校內規劃及想法外，後續也會跟各大學協進會就此議題交換意見。