「好光」！曙光女中與清大、台大分院攜手發表護眼保健成果

▲學生向高虹安說明「入夜看書用燭光 心跳變緩睡眠好」研究成果。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市私立曙光女中與國立清華大學、台大新竹分院攜手合作，發表五項以「好光」為主之研究成果，新竹市長高虹安今（31）日出席成果發表會，她表示，護眼議題是教育工作很重要的一環，除了透過科學研究方法為學生視力保健找到更好的方法之外，也培養學生跨領域學習、鼓勵多元發展，可說是108課綱的最佳典範。

今日展出五項基於「好光」的研究成果，包括「入夜看書用燭光 心跳變緩睡眠好」、「以訛傳訛錯很久 黑板較綠板畫質優」、「教學用螢幕誰護眼誰好？就看誰的解析度高」、「變色眼鏡護眼效果 令人聞之變色」、「白光檯燈變身護眼光源省錢法」。

高虹安表示，數位教學是未來趨勢，市府積極打造智慧學習環境，推動教科書無紙化、班班有大屏、生生有平板等教學模式，這些都與孩子視力保健有很大的影響，感謝清大材料系教授周卓煇長期致力於護眼保健、研究好光，將學術理論與實務進行結合，並應用在生活上，讓市民更加重視視力保健議題。

高虹安說，自108新課綱推動後，各校著重在特色化課程與自主學習，許多大學教授、團隊甚至是業師，陸續與高中院校合作，幫助學生探索自己的興趣與專長，盡早與業界接軌。

其中，讓高市長最印象深刻的作品，包含「黑板」與「綠板」對眼睛的差異、教學使用解析度高之大螢幕比投影機更護眼等。她說，這些實驗研究推翻過去陳舊觀念，更重要的是，讓孩子們發揮實驗精神、將所學應用於日常生活，也希望在老師、教授及業師的指導下，未來能夠實際應用在醫學領域或產品開發上。

清大材料系教授周卓煇表示，從全球學術研究的角度來看，這些成果幾乎都是創新的，甚至有些還是原創的，學生們透過實作、研究有豐富的成果，也期待這些成果能對保護眼睛產生實質的幫助。台大醫院新竹分院葉伯廷醫師也說，周卓煇教授團隊在護眼的研究領先全球，希望也能透過自己在眼科方面的專業，與周卓煇教授一同守護大家的眼睛。

參與研究的曙光女中顏瑪函同學說明，睡前使用燭光，可以明顯感受到心情比以往更放鬆、更容易入眠。陳芷瑄同學也說，經過實驗結果證實，「黑」板比目前學校常見的「綠」板看得更清楚，更能保護眼睛受到光線的傷害，建議學校可以將「綠板」更換為較護眼的「黑板」。

教育處指出，為提倡多元成就、鼓勵適性發展，曙光女中科探社與清大材料系長期合作，並由社團指導老師周卓煇教授舉辦成果發表會，讓社團學生展示研究成果。本次參展社員幾乎來自高一學生，在社團老師周明麗帶領下，先導讀「擁抱暗黑」、「護眼，從用對光」科普書籍，從討論中尋找研究方向及主題，並透過成果發表會，鼓勵學生多元發展，創意、創新的研究精神。

教育處處長童鳳嬌指出，市府積極推動科學教育，每年辦理國中小奧林匹亞科學競賽及科展，透過發現問題、思考解決策略過程，深化學生科學素養及團隊合作精神，培養創意發想及理論應用的能力，周卓煇教授長年投入視力保健的研究，團隊與曙光女中合作已邁入第9年，每年都有令人刮目相看的成果。