海南航空爆監控空姐體重！　超標10％「立即停飛減肥」

▲海南航空空服員。（圖／翻攝海南航空）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海南航空6月初發出內部通知，對女性空服員的體型、體重進行「管控」，超出標準體重值10%的女性空服員，將立即遭到「停飛減肥」的處置。對此，法律人士認為，海航的這一規定增加了勞動者的勞動義務，如未經過合法的法律程序制定相關勞動規章，相關舉措涉嫌違法。

根據《上游新聞》報導，海南航空客艙部6月4日發出一份《關於專業化形象的篩查和管控提示》，除相關日常工作要求外，其中對該公司的女性空服員的體型、體重制定了具體的管控標準。

對這一規定推出的原因，相關文件內容稱，「專業化形像是重要的直觀的職業形象」「我們作為窗口單位，應是一道靚麗的名片」。

管控標準中提到，海航女性空服員標準體重計算公式為「身高（cm）-110=標準體重（kg）」，體重超過該數值即為超重，對超重人員公司將進行分類管控。

對於超重數值在5%以下的女空服員，該公司提出將以月度為周期進行體重監控，避免組員體重持續上升，「待一月監控期滿後，著制服赴乘務隊進行當面複核，完成現場稱重及三人面試小組評議。」

對於超重5%、未超過10%的女空服員，該工作細則規定，將給予空服員30天自我減重期，並以周為單位進行監控，乘務隊將在每一周期結束時對空服員進行現場稱重及三人面試小組評議。

對於超重10%的女空服員，公司要求立即停飛減重，空服員所在的乘務中隊將協助組員制定減重計劃，督促減重效果。

大陸民航業內相關人士表示，海南航空此次明確提出對超重10%的女性空中乘務員停飛，在國內航空業中屬於首創。

對於海航嚴格限制女性員工體重的行為是否符合勞動法，大陸法律人士表示，海航的這一規定增加了勞動者的勞動義務，如未經過合法的法律程序制定相關勞動規章，相關舉措涉嫌違法。

一名曾從事多年空乘管理工作的人士也說，監管機構制定的准入性標準多為涉及航空安全的內容，如空服員體重等內容未作限制性要求，「如果純粹因為視覺審美的考慮就剝奪體型偏胖的空服員正常工作的權利，這絕對是就業歧視，推出、執行這樣的規定對於作為勞動者的空服員，絲毫沒有尊重。」

該名人士還說，從一般常情常理角度來說，審美本來就因人而異，因為主觀的審美因素而限制空乘參加勞動的權利，十分不合理，「現在有運動習慣的女性較多，肌肉量上來之後體重肯定會超出苛刻的數值，超重停飛的規定難道是在追求弱不禁風的林黛玉式美學？」