美胖胖女甩肉105公斤！變身火辣正妹卻超後悔：性生活全毀了

▲柯西甩掉108公斤贅肉後，卻飽受贅皮困擾，導致性生活受影響。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國36歲女子柯西（Scarlet Corsi）過去一度胖到392磅（約178公斤），3年多來努力瘦身，終於將體重減去238磅（約108公斤），從棉花糖女孩搖身變成火辣正妹，但柯西卻對自己瘦下來的身材極度不滿，甚至抱怨瘦身「毀了她的性生活」。

據《紐約郵報》報導，來自阿拉巴馬州的柯西自小身材圓潤，因此經常在學校受盡欺負，不僅被同學惡意取難聽的綽號，還經常被同學故意絆倒、亂戳，或是在她跑步時模仿《阿甘正傳》大喊「跑起來，胖子，快跑」。柯西也透露，有同學甚至惡毒地說她應該把自己吃到胖死，這樣其他人才不用再看到她。

長期因身材受霸凌的柯西只好寄情於進食來填補她被孤立的空虛感，而她暴飲暴食的症狀也在2018年母親去世後變得更加嚴重。喪母之痛讓她每天「吃到吐」也難以停止，光是汽水一次就要喝12罐，每年花在餐飲上的費用超過1.1萬美元（約新台幣34萬元），體重更一度胖到392磅（約178公斤）。

I lost 238 lbs but it's ruined my sex life https://t.co/QpkPQs6lDi pic.twitter.com/KlMxArhaSf — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 7, 2023

然而，2019年發生的一件事讓柯西突然覺醒，決定要振作起來。當時，她與朋友一起到環球影城去玩，但由於她的體積實在太大，即使園方為她安排了位子較大的「特別位」，柯西也始終擠不進去，甚至連安全帶也套不住半個她，因此園區只好請她離開。

柯西形容，「我當時實在太不好意思了，每個人都在笑我，我只好立刻哭著離開，這真的太丟臉、太讓人崩潰了。」柯西也因為過胖而產生了健康問題，在她最胖的時候，她甚至需要使用陽壓呼吸器（CPAP）來治療睡眠呼吸中止症，於是柯西隔年接受了「胃縮小手術」，下定決心要過更健康的生活。

柯西開始使用生酮飲食方式，在早、午餐飲用蛋白質奶昔，而晚餐則吃瘦肉和沙拉果腹，一步步甩掉238磅（約108公斤），鏟肉成功。然而，柯西瘦下來後，身上重達28磅（約13公斤）的贅皮卻像洩了氣的氣球一樣，鬆垮而皺巴巴地掛在肚子上，不僅影響了柯西的日常生活，甚至讓她沒辦法和男友享受性生活。

她抱怨，「這些贅皮下垂得超級可怕，不論我用什麼姿勢，身上都有一堆東西掛著，還會發出啪啪啪的聲音，我必須把它們捲起來塞進我的胸罩裡面，但這也會讓它們擦傷、長皮疹或是感染。」如今，柯西正在眾籌網站Go Fund Me上籌集資金，希望能募得足夠的錢整形，切下贅皮後恢復緊實好身材。