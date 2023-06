美胖胖女甩肉105公斤！變身火辣正妹卻超後悔：性生活全毀了

▲柯西甩掉108公斤贅肉後,卻飽受贅皮困擾,導致性生活受影響。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

美國36歲女子柯西(Scarlet Corsi)過去一度胖到392磅(約178公斤),3年多來努力瘦身,終於將體重減去238磅(約108公斤),從棉花糖女孩搖身變成火辣正妹,但柯西卻對自己瘦下來的身材極度不滿,甚至抱怨瘦身「毀了她的性生活」。

據《紐約郵報》報導,來自阿拉巴馬州的柯西自小身材圓潤,因此經常在學校受盡欺負,不僅被同學惡意取難聽的綽號,還經常被同學故意絆倒、亂戳,或是在她跑步時模仿《阿甘正傳》大喊「跑起來,胖子,快跑」。柯西也透露,有同學甚至惡毒地說她應該把自己吃到胖死,這樣其他人才不用再看到她。

長期因身材受霸凌的柯西只好寄情於進食來填補她被孤立的空虛感,而她暴飲暴食的症狀也在2018年母親去世後變得更加嚴重。喪母之痛讓她每天「吃到吐」也難以停止,光是汽水一次就要喝12罐,每年花在餐飲上的費用超過1.1萬美元(約新台幣34萬元),體重更一度胖到392磅(約178公斤)。

