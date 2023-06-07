不是運動、飲食！新研究曝「做好1動作」可輕鬆減重

▲醫師表示，減重能否成功關鍵在睡眠。（圖／達志／示意圖）

實習記者林郁婷／綜合報導

現代人營養好容易過重，於是透過運動、少吃來減重成了一種風潮。不過，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，其實睡眠才是減肥是否能成功的關鍵，因為人在睡覺時不會吃東西，且睡眠能影響荷爾蒙分泌，睡眠不足時會導致活動力下降；他指出，研究發現睡眠增加1.2小時的人，每天會少攝取270大卡的熱量，2周內可多減0.87公斤。

蔡明劼在臉書發文表示，他最近和好友聊到睡眠與肥胖的關係，睡眠很重要大家都知道，「但你知道嗎？睡眠不只影響你的疲勞程度，更會影響到你的體重！」

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蔡明劼指出原因有3個：1、首先是因為睡覺時不會吃東西，「晚睡就很有可能增加吃消夜的機會，而消夜通常不是健康的食物，變胖只是剛好而已，反之，增加睡眠的時間或品質都對瘦身有益。」他引述2022年刊登在JAMA Internal Medicine的一篇文章，其中提到「睡眠增加1.2小時的受試者，每天會比對照組少吃270大卡的熱量，而且兩週的時間能多減0.87公斤」。

▲睡眠不足可能導致體重不減反增。（示意圖／記者謝婷婷攝）



2、是睡眠會影響荷爾蒙分泌，睡眠不足時，身體裡的瘦體素會（Leptin）減少，而飢餓素（Ghrelin）增加，「瘦體素是一種能抑制食慾的激素，而飢餓素則會刺激我們的食慾」，因此睡眠不足更容易感到飢餓，並且傾向選擇高碳水、高油脂的食物，體重也就因此跟著上升。

3、是睡眠不足讓活動量下降，一旦身體感受到疲勞，就會做出調節，讓身體的活動耗能減少。比如原本想去健身房，但因為累而懶得去，原本想走路，又改成騎摩托車，原本要做家事，最後又是躺著滑手機，「活動耗能減少，也是脂肪囤積的原因之一」。

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