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「我是江老師」領軍直擊　台中國家歌劇院夏日FUN時光7／7登場

▲「2023夏日放／FUN時光」記者會，音樂劇《手》演員曾威豪(左)、尹仲敏(右)現場演唱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「音樂劇在台中」不只提供多元題材與風格的音樂劇，更希望讓全國音樂劇愛好者在「看熱鬧」之餘，更能「看門道」！。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／台中報導

台中國家歌劇院即將在7月7日推出屬於全家大小朋友的夏日放／FUN時光系列，包含眾所矚目的韓國超人氣音樂劇《三劍客》等9檔國內外節目，將帶給觀眾們一個難忘的夏天。今（9）日宣告記者會亦同步在Instagram直播，由人氣YouTuber「我是江老師」擔綱主持，以活潑趣味的風格介紹各檔演出亮點。

由法國文豪大仲馬小說改編的音樂劇《三劍客》，是今年夏日系列最大亮點！自2009年首演後獲得廣大注目，巡演韓國、日本超過600場，每回演出邀請韓流明星：圭賢（Super Junior成員）、Jun.K（2PM成員）、Key（SHINee成員）、REN 等擔綱演出，話題聲量始終不墜，至今仍是發燒 K-Musical。這部強檔音樂劇9月將在韓國首爾重製上演，8月搶先將整團近百人邀請來臺中，在大劇院演出5場，充滿男性魅力的衝突擊劍決鬥、浪漫愛情故事及大型歌舞場景，絕對讓觀眾少女心大爆發！

▲「2023夏日放／FUN時光」記者會，音樂劇《手》演員曾威豪(左)、尹仲敏(右)現場演唱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲屬於全家大小朋友的夏日放／FUN時光系列，即將在7月7日登場，包含眾所矚目的韓國超人氣音樂劇《三劍客》等9檔國內外節目，準備帶給觀眾們一個難忘的夏天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

改編同名愛情電影的音樂劇《怪胎》、百老匯授權重製的搖滾音樂劇《NEXT TO NORMAL近乎正常》將接棒在中劇院陸續登場。《怪胎》作曲暨音樂執導王希文表示，音樂劇由瘋戲樂工作室改編，數字搖滾天團大象體操將擔任編曲跟現場演奏，看戲、聽團、療癒身心，3個願望一次滿足；《近乎正常》製作人陳午明說，這齣音樂劇非常好看，探討比較少觸及的精神健康層面，也非常的難，從五月底開排以來演員們叫苦連天，將全力帶給觀眾最好的呈現。

由歌劇院與中國信託文教基金會攜手打造的音樂劇人才培育工程即將迎來第二屆孵育作品—音樂劇《手》和《請聽神明的話》，去年讀劇呈現獲得一致好評，今年暑假將在小劇場正式演出，音樂劇《當亞斯遇見人魚》於角落沙龍亦將舉行全本讀劇音樂會；《熱帶天使》獵女犯1940s是從歌劇院孵育的作品，改編自臺中作家陳千武小說，今年由編導林孟寰與作曲雷昇聯手打造新版本，邀請金鐘歌王楊烈出演作家一角，重返歌劇院登上大舞台。

歌劇院總監邱瑗表示，7檔音樂劇7個題材6種製作軌跡，「音樂劇在臺中」不只提供多元題材與風格的音樂劇，更希望讓全國音樂劇愛好者在「看熱鬧」之餘，更能「看門道」！ 此外兩齣「戲劇治療」的作品：新藝計畫 拍拍手工作室《一半，一伴》以製偶師面對妻子離世為題，藉由光影與戲偶溫柔呈現與心愛之人道別的療癒過程，英國巴羅蘭德舞團的親子舞蹈劇場《老虎．童話》則帶領觀眾跟著老虎打破一家三口的沉悶日常，重新找回歡樂與愛，是一場繽紛且充滿橘子香氣的絕妙旅程，作品均適合全齡共賞。

台中歌劇院補充說明，系列活動「夏日會客室」6月11日下午2點半將在角落沙龍舉辦，屆時邀請資深音樂劇專家呂岱衛、陳煒智，透過Live Podcast形式，分享近年國內外音樂劇的流行與發展趨勢。另外也提醒18至21歲的觀眾，夏日系列節目均適用文化部成年禮金，透過手機下載「文化幣」APP，註冊驗證後即可領用，好康不要錯過。

▲「2023夏日放／FUN時光」記者會，音樂劇《手》演員曾威豪(左)、尹仲敏(右)現場演唱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2023夏日放／FUN時光」記者會，音樂劇《手》演員曾威豪(左)、尹仲敏(右)現場演唱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
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