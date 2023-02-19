暌違8年！信誼基金會「幼兒音樂派對」再登場　2千名親師生參與

▲暌違八年，信誼基金會再度舉辦幼兒互動音樂會。（圖／信誼基金會提供）

記者楊惠琪／台北報導

睽違八年後，信誼幼兒音樂會「點點音樂派對」再次躍上國家級音樂舞台，從昨（18日）起一連兩天在台中歌劇院3場演出，場場爆滿，吸引近2千名來自各地不同的親子、幼師和幼教工作者參與，甚至從宜蘭遠道而來的老師，共同參與這場難得的幼兒互動性音樂會。

信誼基金會指出，這場繼2015年《小黃點與四季》音樂會在國家音樂廳演出後，再度演出的幼兒專屬點點音樂會，現場參與的孩童，跟著說書的君君姊姊用手指當指揮棒，擺動著身體，和演出音樂家一起開心指揮，演奏出各種點點的旋律，大聲合奏出屬於現場獨特的點點樂章。

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《點點音樂派對》演出《點點一起唱》、《點點序曲》、《點點點》三首輕快樂曲，由指揮家張尹芳攜手多位傑出音樂家精彩演出、以及被華盛頓郵報讚為「溫暖甜美令人融化的聲音」的詹喆君擔任說書人，引導親子用肢體、感官和聲響，走入繪本和樂章，體驗一場觀眾自己也參與表演的音樂會。

信誼基金會董事長張杏如表示，為幼兒企劃音樂會真的很不容易，要有趣又要兼顧孩子能參與一起玩，在圖畫書文本選擇上便是一大考驗，法國美學大師赫威・托雷的圖畫書，雖然簡單，卻貼近孩子，充滿創意和藝術性，堪稱高互動性圖畫書趨勢的代表，這次便選用其作品為音樂會主題。