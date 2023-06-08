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社會 社會焦點 保障人權

奇景！台中透天頂樓擺2台廂型車　自帶「雙車位」屋主動機曝

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一處透天頂樓被民眾發現有「雙車位」直呼奇景。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一棟透天樓頂被民眾發現有「車子停在頂樓」，只見2台廂型車停在露台上，其中一台的車尾還卡在女兒牆上。據了解，該車2年多前就被屋主吊上去，該屋主是承包商，閒置車輛拿來放雜物，疑似被檢舉後委請吊車「放樓頂」，其中一台卡在女兒牆上也曾被檢舉，民眾擔心危險，屋主承諾會找地方放置，卻始終無疾而終。

奇景地點就位在台中市北區東光二街一棟透天民宅上，一處邊間樓頂被民眾發現有「車子在樓頂」，笑稱是「頂樓雙車位」。從路邊經過抬頭一望，直接就可以看到其中一台廂型車車尾，一部分卡在女兒牆上，空拍視角更神奇，只見其中一台剛好停在露台上，跟另台卡牆的廂型車就這樣擺在樓頂，車裡還可以看見許多雜物，宛如兩個小型倉庫。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 其中一台廂型車車尾就卡在女兒牆上，屋主曾允諾會吊下來，卻無疾而終。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

當地里長透露，該名屋主是承包商，許多物品都擺在房子附近，先前總共有3台廂型車，屋主擺放在路邊，直接把車子當成小型倉庫，但是阻礙其他住戶通行被檢舉，才會異想天開找來吊車把2台車子吊上去，另一台則賣掉了。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲屋主先前將車輛擺在路邊，疑似遭民眾檢舉佔用道路，憤而吊起車輛。（圖／記者許權毅攝）

里長表示，先前就有民眾反應，認為車子卡在女兒牆上具有危險性，有向權責單位通報，曾有來勘查過，但暫未有後續。直接跟屋主溝通，屋主則承諾會將車子吊下來找地方擺放，卻至今沒有消息，已經長達1、2年。

據悉，兩台車子年份已久，都是近30年的老車，屋主不選擇報廢，把它當成「頂樓倉庫」，避免物品被雨淋。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

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