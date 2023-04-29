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30歲女演員扮機器人　法國奇才波默拉《童話與傳說》5月登歌劇院

▲30歲女演員扮機器人，法國奇才波默拉《童話與傳說》5月登歌劇院。（圖／歌劇院提供）

▲30歲女演員扮機器人，法國奇才波默拉《童話與傳說》5月登歌劇院。（圖／歌劇院提供）

記者游瓊華／台中報導

法國奇才編導波默拉最新力作《童話與傳說》5月26日（五）至5月28日（日），將於台中國家歌劇院獨家演出。劇中找來身高155公分以下的年輕女演員，扮演「真人機器人」，用大膽直白的語言、簡潔有力的舞台場景，突破觀眾對於AI世界的既定印象，仿真程度更讓人誤以為是戲偶。

喬埃．波默拉（Joël Pommerat）被稱為當今最傑出、最有創意的導演，過去台中歌劇院曾經邀請波默拉的路易霧靄劇團（Compagnie Louis Brouillard）來臺演出《仙杜拉》，將熟悉的童話故事、人物與元素翻轉，3場次全部完售。之後，歌劇院又在2017年、2019年邀演《小木偶》、《小紅帽》2部作品，受各年齡層觀眾熱烈迴響，其中《小木偶》更在演出前1個月加開席次完售。

歌劇院表示，波默拉最新作品《童話與傳說》透過令人衝擊但貼近生活的場景，呈現人類與仿生機器人共存的未來世界，AI機器取代人類，陪伴成長期的青少年所造成的情感矛盾、性別模糊化與認同、言語暴力等當代議題，讓我們直視成見造成的問題、重新思考原有的價值觀。

即使故事背景設在未來，波默拉始終以「人」為主軸，透過其一慣的極黑劇場與極簡舞台，巧妙利用光線與聲音輔助，讓觀眾專注於演員的表演和故事發展，慢慢進入《童話與傳說》的虛擬近未來。

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