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男友大搞逆倫戀！妹子驚揭他偷吃對象是媽媽　「母子性愛」也認了

▲▼國外女網友拍影片自爆，前男友偷吃親媽。（圖／翻攝自TikTok@mingus.mingus）

▲國外女網友拍影片自爆，前男友偷吃親媽。（圖／翻攝自TikTok@mingus.mingus，下同）

記者張寧倢／編譯

國外一名女網友在TikTok上發影片自爆男友劈腿，而且出軌對象竟然是男友自己的媽媽，短短5秒的影片發布後引起廣大網友關注，觀看次數突破540萬次。她自嘲表示，自己應該去看身心科，而不是繼續和朋友開玩笑。還有網友留言說，「媽寶突破新高度」。原PO還被發現以前就曾說過前男友坦承和媽媽發生性關係。

根據紐約郵報報導，擁有1.8萬粉絲追蹤的TikTok女網友@mingus.mingus上周發布一段5秒鐘短片，字幕寫道「我剛剛得知我被前男友劈腿，對象竟是他自己的媽媽，我可能應該去看心理醫生，而不是把這事當作玩笑告訴朋友。」影片標題為「我還記得那一次。」不過，除此之外她並未透露更多細節，近日也將影片刪除。

報導節錄了幾則網友留言，「拜託解釋一下，我看完這影片都失眠了」、「妳是怎麼發現的？」、「我把手機拿得更靠近，就是為了確保我沒看錯字」、「他的名字是伊底帕斯嗎？」伊底帕斯是一個希臘神話國王，他殺死了自己的父親並娶了自己的母親。還有網友驚訝地說，「這老兄把『媽咪問題』（mommy issues）提升到一個全新的高度。」

▲▼國外女網友拍影片自爆，前男友偷吃親媽。（圖／翻攝自TikTok@mingus.mingus）

▲女網友過往就曾透露，前男友與媽媽發生過性關係。

紐約郵報試圖聯繫原PO尚未獲得回應，但報導提到，原PO早在2021年11月發布的一段影片就提過類似的交往經歷，當時她在字幕上寫道「他與他的媽媽…還有他的妹妹發生性關係。」她解釋，直到她和男友分手之後才知道這些事，而且男友甚至認為只要坦白一切就能讓她回心轉意，與他復合。

原PO當時也在留言區回覆網友說，「我可以向所有人保證，他沒有被誘拐或侵犯。如果是的話，我就不會拍成TikTok。他們就是很怪異。」

@patrick.batewoman idk why i found this funny #ex #funny #fyp original sound - m <3

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