載送上學半路「母女被撞死」　夫見屍崩潰哭：就說別跟我吵架

記者柯振中／綜合報導

宜蘭縣五結鄉6日發生恐怖死亡車禍，事故導致60歲吳姓教授命危、52歲溫姓駕駛、42歲鍾姓女駕駛及18歲陳姓女學生身亡，現場畫面一片狼藉。鍾女的丈夫接獲通知到場，看見一片恐怖的殘骸，崩潰大喊「就叫妳不要跟我吵架」，場面相當哀戚。

回顧整起事件，60歲吳姓男子6日上午7點04分駕駛Volvo轎車，沿著溪濱路三段向東方直行，由於車速相當快，與同車道的麵包車發生追撞，接著車身打橫滑行，又撞上了對向車道的小貨車。

▲▼宜蘭五結鄉恐怖車禍，42歲鍾女載18歲女兒上學，遭撞雙雙噴飛身亡。（圖／記者游芳男翻攝）



麵包車內的42歲鍾姓女駕駛、18歲陳姓女兒遭撞後噴飛，鍾女當場身亡，陳女則是傷勢嚴重，送醫搶救後不治身亡。對向車道小貨車的52歲溫姓駕駛同樣受重創，搶救後宣告不治。

事故造成3人死亡，肇事的吳姓駕駛則是身受重傷，不但有額頭撕裂傷、左肩及胸部挫傷、四肢擦傷等傷勢，還有顱內出血、腹內出血的情況，昏迷指數只有3，仍在與死神拔河。

而吳姓駕駛的身分是國立宜蘭大學的教授，當天第一堂課為上午9點，校方不解為何會開得如此快。至於詳細肇責為何，仍待進一步釐清。

▲事故發生後，鍾女的丈夫到場，崩潰大喊「就叫妳不要跟我吵架」。（圖／記者游芳男翻攝）



整起事件最小的死者，是就讀高商二年級、年僅18歲的陳姓少女。陳姓少女平時相當乖巧，每天會提早到校，去健康中心幫忙，沒想到當天被休假的媽媽載去上學，竟然遇上死劫，讓同校師生不敢置信。

根據TVBS報導，鍾女的丈夫得知死訊後，前往肇事現場，看到一片狼藉的恐怖模樣，崩潰大喊「就叫妳不要跟我吵架」，不敢置信已天人永隔，頻頻詢問「為什麼」，就讀國中的兒子也直接哭了出來，可見相當悲痛。