公務員老公偷吃「電梯監視器全拍下」！他狡辯：牽手是為了吃飯

記者鄭思楠／綜合報導

四川宜賓一女網友6月7日發文控訴，公務員丈夫與女同事一起開房，並曝光影片。監視器畫面中，雙方牽手一同進的電梯，在短短幾分鐘，多次親密接觸，女子多次輕撫男子額頭，男子還俯身抱了女子。男方事後辯解，「牽手是為了拉她下樓吃飯。」引發全網嘲笑譏諷，「開房可能為了學英文。」

綜合陸媒報導，四川宜賓一女網友6月7日發文控訴，在珙縣洛表鎮某單位工作的丈夫與女同事開房，並曝光了一段電梯影片，受到關注。

影片中，顯示的時間是2023年3月26日。畫面中，一身著牛仔外套的男子與一戴帽女子同乘從12樓下往1樓的電梯，期間，女子輕撫男子額頭，男子還俯身抱了女子。在她發布的另一條圖文影片中，能夠看到兩人是牽手一同進的電梯。

該網友發文稱，男方最初沒有工作，自己沒有嫌棄，省吃儉用默默鼓勵他考公務員。經過多年努力，男方考進了珙縣洛表鎮某單位，但他卻出軌了。和女同事開房被自己抓到後，男方不承認還覺得自己有理，認為現在體面了能掙到錢了，自己配不上他了。

該網友還在所發布文字中表示，現在男方PUA她，稱她沒有能力、不上進，要和她離婚。

▲四川一公務員被曝出軌女同事。（圖／翻攝自影片）

6月8日，當事男子表示，自己並未出軌，同事當天心情很不好，當時是在安慰同事，擁抱很淺，牽手是為了拉她下樓吃飯。男子還表示，現在正在找律師調解離婚，如果調解未果將提起訴訟。

6月8日，珙縣洛表鎮政府的一名工作人員表示，會去核實此事，有進展後會進行回覆。對此，該地縣政府表示，紀委已介入調查。

網友看後群嘲稱，「哈哈哈哈哈哈哈哈，這臉皮厚的，我佩服」、「這個理由我們不信，他也知道我們不信」、「新知識：正常男女同事吃飯要手牽手」、「大概開房也是為了學英文」、「建議嚴查這個公務員」、「這個睜著眼都能說這瞎話的功力簡直佩服」、「還很淺，坐個電梯一共就那幾分鐘你還想怎麼樣啊」。