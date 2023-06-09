李正皓宣布退選　民進黨：肯定他勇於自清釋疑態度

▲新北市立委候選人李正皓宣布退選。。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市立委第9選區（永和、中和）與李正皓合作參選立委，但李正皓8日晚間表示，「這是一個不容易但經過充分討論後的理性決定，我決定退出永和區的立委選舉，回歸到本來單純媒體人的身份」。對此，民進黨秘書長許立明9日表示，尊重李正皓深思後所做的決定，同時肯定他這段期間面對質疑，從不迴避退縮，勇於自清並負責任釋疑的態度。

民進黨性騷吃案連環爆，一路延燒到立委參選人林飛帆，而日前宣布在立委選戰合作的無黨籍名嘴李正皓也傳出「偷拍門」事件，黨內更傳出要兩人退選聲浪。李正皓昨晚發布退選聲明表示，他捍衛自己清白的決心不會改變，會對過去所有抹黑過的人提告，經過慎重思考，且與民進黨的決策層進行充分討論後，決定退出永和區的立委選舉，來換取賴清德主席徹底解決民進黨性平爭議的空間。

民進黨秘書長許立明9日回應，民進黨在本次艱困選區徵召作業，秉持跨黨派、跨世代及跨領域3原則，籌組「民主大聯盟」。與李正皓合作，禮讓其以無黨籍參選，目標是讓各行各業優秀的年輕人才投入大選，與民主價值目標同行，成為守護台灣民主和平力量。

對於李正皓的退選，許立明強調，民進黨尊重他的決定，但也感到惋惜。的確，接下來不論身份是野武士還是堂前燕，期待李正皓都能和我們持續堅守民主大聯盟，併肩同行，團結最大的力量，壯大台灣、一起翻轉永和。