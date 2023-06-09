750萬網紅吊帶遮2點！揪「HH巨乳友」炸雙奶　羅馬競技場前大解放

▲網紅慕琪（Alex Mucci）時常po出穿著清涼的街頭照。（圖／翻攝自IG，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

成人平台Only Fans網紅慕琪（Alex Mucci）在IG擁有750萬人追蹤，而她也從不吝嗇秀出自己的火辣身材，她日前和HH巨乳好友前往義大利時，更直接上半身全裸，僅扣著2條吊帶就在人來人往的羅馬競技場前拍照，4顆渾圓巨乳完全吸住網友目光，但也引發批評。

根據《每日星報》報導，慕琪近日和擁有HH巨乳的辣模好友路易莎（Louisa Khovanski）一起前往義大利，而兩人一系列的激露照片也引發爭議。兩人5日直接上半身赤裸，僅扣著2條吊帶擋住乳頭，就在人來人往的羅馬競技場前拍照，4顆渾圓巨乳完全吸住網友目光。

事實上慕琪去年才因穿著「露點薄紗裝」在博物館內拍照引發爭議，當時她和另一名女模曼塔（Eva Menta）到義大利烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）參觀時，站在名畫《維納斯的誕生》前合影，而兩人「胸前兩點」幾乎透視；另外她也曾和另一名女模在法國羅浮宮美術館前，穿著蝴蝶透視裝拍照。

慕琪多次選在熱門景點或古蹟前穿著裸露拍照，也引發許多義大利網友批評，直指她不該在充滿歷史性的地方這樣做，「我希望有一天、越快越好，你會因為在公共場所的不雅行為被罰」、「不明白這兩個女生在鬥獸場前露出乳房是想證明什麼」、「真的不要在公開場合這樣」。