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華航羅馬班機取消！無法取得合規氧氣瓶　「旅客改搭其他航班」

▲台積電熊本公司要求有直飛台北的航班，估計熊本縣會透過獎勵方式爭取航空公司開台北-熊本定期航線；圖為華航包機在熊本新機場。（圖／記者張佩芬攝）

▲華航羅馬班機傳出客人緊急需求使用機上氧氣瓶，航機抵羅馬後無法取得合規氧氣瓶影響取消。（資料圖／記者張佩芬攝）

記者李姿慧／台北報導

有旅客在PTT上發文，指原搭5月5日自義大利羅馬返台班機，兩度延後起飛時間後宣布取消班機，傳出是因為飛來航次有心肌梗塞客人，機上氧氣瓶耗盡影響。華航表示，因旅客臨時需求使用機上氧氣瓶，航機抵羅馬後無取得合規氧氣瓶及填充，造成機上氧氣瓶數量不符載客派飛標準，安排旅客改搭其他航班返台。

有旅客台大批踢踢PTT上發文，指華航昨義大利羅馬飛台北航班取消，原訂5月5日上午11時30分起飛班機，延到下午2時，再延到下午4時，然後在下午將近4時宣布班機取消，聽說是因為飛來的時候有心肌梗塞的客人，所以機上氧氣瓶耗盡，之後就開始在機場漫長等待，終於在晚間8點等到巴士，接送到機場附近飯店過夜。

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對此，華航表示，CI076羅馬-台北班機因前段航班有旅客臨時需求使用機上氧氣瓶，航機抵達羅馬機場後，無法取得合規認證的氧氣瓶及填充，造成機上氧氣瓶數量不符合載客派飛標準，因此安排旅客改由其他航班返回台灣。

華航強調，華航嚴格遵守航機派遣標準，確保旅客安全，也全力協助機上身體不適的旅客需求，造成旅客不便，深感抱歉也敬祈見諒。

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