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台灣佛教界與天主教最大規模交流　聖彼得大教堂拜會教宗方濟各

▲淨耀法師淨耀法師遞交「聖母慈愛、佛佑有情」墨寶致贈教宗方濟各 。（圖／中國佛教會提供，下同）

▲淨耀法師淨耀法師遞交「聖母慈愛、佛佑有情」墨寶致贈教宗方濟各 。（圖／中國佛教會提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

地球面臨嚴重暖化，氣候變遷，天災不斷，各宗教領袖憂心不已，紛紛呼籲信徒用實際行動保護環境，台灣佛教界與天主教為此展開歷來最大規模交流；中華人間佛教聯合總會近百長老大德於羅馬時間16日在聖彼得大教堂拜會教宗方濟各，並於17日出席由梵蒂岡教廷主辦的宗教交流研討會，探討氣候變遷等議題，中國佛教會理事長淨耀法師疾呼，天主教、佛教及全球各宗教，應共同呼籲所有信仰者疼惜大地，發揮影響力，督促政府重視落實環保，為世界祥和安樂做出貢獻。

教宗方濟各非常重視這次佛教團體的到訪，並歷時3分鐘共同為世界和平祝禱。

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▲淨耀法師淨耀法師遞交「聖母慈愛、佛佑有情」墨寶致贈教宗方濟各 。（圖／中國佛教會提供，下同）

▲淨耀法師淨耀法師遞交「聖母慈愛、佛佑有情」墨寶致贈教宗方濟各 。（圖／中國佛教會提供，下同）

淨耀法師拜會教宗時，特別遞交一份關於氣候變遷的建議函，並附上自己書寫的「聖母慈愛、佛佑有情」墨寶，致贈給教宗。建議函內容除了向教宗致意，也感謝教宗於2015年發表的環境通諭對全球的提醒與促成在法國舉行氣候變遷的高峰會，也就是全球矚目的巴黎協定。

函中指出，極端氣候造成地球暖化的聖嬰現象，乾旱導致缺水，植物無法灌溉 ，糧食短缺的重大隱憂。若全球對肉類需求持續增長，未來將承受難以想像的排碳壓力。近年來，由於糧食不足間接引起的動亂不斷增加。因此，鼓勵蔬食運動和保護全球食物鏈穩定性已成為普世價值。

淨耀法師建議，各宗教可以共同推動保護地球的宣言和行動，將環保理念深植於信仰中。這不僅能夠促進環保工作的進展，還能夠加深不同宗教間的理解和交流。因此，台灣佛教界預計在今年年底前舉辦一場佛教對於氣候變遷的討論與倡議，期待能得到教宗的支持，希望梵蒂岡派代表實際參加，分享天主教對環境保護的作法，一起提醒大眾氣候變遷的重要性；也期待各宗教間更深入的交流和合作，共同為未來的世界創造更美好的前景。

他指出，交流可以化解歧見，目前台灣的國際處境困難，若能夠透過相互交流，增加彼此之間的瞭解，減少不必要的困擾，了解他國的需要送上及時雨，而化解衝突，必能得到意想不到的回響。他也呼籲各國領導人要以人民為念，以談判取代衝突，避免戰爭的發生。

他並表示，人身為「正報」，生存的空間為「依報」，我們生存必須依賴地球環境，地球是全人類的母親，所以大家都應該一起愛護這一個生存環境，力行節能減碳，改吃蔬食以護地球。

中華民國駐教廷大使李世明對這次佛教團體僧團到訪盛大歡迎；他說，這麼大的團體來梵蒂崗，應是空前的，對台梵外交有很大的幫助，因為教宗非常重視宗教的交流，並希望中華民國與教廷未來對人道援助方面一起合作，共同對世界需要的人作關懷與貢獻。

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