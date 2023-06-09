新冠肺炎、流感疫情攀升！　出現發燒、呼吸道症狀等應儘速就醫

▲近期新冠肺炎、流感疫情攀升，台南市衛生局呼籲民眾，出現發燒、呼吸道症狀等應儘速就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期國內新冠肺炎中重症及流感併發重症疫情持續攀升，台南市自3月20日截至6月7日止，新冠肺炎中重症病例數累計達1029例，死亡共計96例，其中65歲以上個案佔85例，另流感併發重症於2023年累計確診人數共計19例、死亡共計8例，其中65歲以上個案佔5例。





黃偉哲市長特別呼籲目前新冠肺炎、流感等呼吸道疾病仍持續活躍，務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，如有發燒/呼吸道症狀或生病時，儘速就醫且在家休息，以掌握治療契機，降低重症及死亡的風險，同時提醒醫療院所醫師，如遇病人符合公費COVID-19或流感抗病毒藥劑用藥條件，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。



此外，提醒市民朋友有以下四種情形：發燒或呼吸道症狀者、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身及他人健康。





台南市自5月24日起至6月30日止，提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元禮券。此外，台南市加碼延長至6月30日期間，至台南市合約院所接種COVID-19疫苗的民眾(不限廠牌、不限劑次、不限年齡)，可領家用快篩5劑。請民眾於接種完成後持「身分證、印章、健保卡、接種紀錄卡」於合約院所或接種區的衛生所（上班時間內）領取快篩或禮券。鼓勵今年尚未完成基礎劑、未接種任何一劑疫苗者、以及今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，可至「台南打疫苗」系統預約接種（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）。