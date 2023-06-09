　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新冠肺炎、流感疫情攀升！　出現發燒、呼吸道症狀等應儘速就醫

▲近期新冠肺炎、流感疫情攀升，台南市衛生局呼籲民眾，出現發燒、呼吸道症狀等應儘速就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲近期新冠肺炎、流感疫情攀升，台南市衛生局呼籲民眾，出現發燒、呼吸道症狀等應儘速就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期國內新冠肺炎中重症及流感併發重症疫情持續攀升，台南市自3月20日截至6月7日止，新冠肺炎中重症病例數累計達1029例，死亡共計96例，其中65歲以上個案佔85例，另流感併發重症於2023年累計確診人數共計19例、死亡共計8例，其中65歲以上個案佔5例。

▲近期新冠肺炎、流感疫情攀升，台南市衛生局呼籲民眾，出現發燒、呼吸道症狀等應儘速就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長特別呼籲目前新冠肺炎、流感等呼吸道疾病仍持續活躍，務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，如有發燒/呼吸道症狀或生病時，儘速就醫且在家休息，以掌握治療契機，降低重症及死亡的風險，同時提醒醫療院所醫師，如遇病人符合公費COVID-19或流感抗病毒藥劑用藥條件，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

此外，提醒市民朋友有以下四種情形：發燒或呼吸道症狀者、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身及他人健康。

▲近期新冠肺炎、流感疫情攀升，台南市衛生局呼籲民眾，出現發燒、呼吸道症狀等應儘速就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自5月24日起至6月30日止，提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元禮券。此外，台南市加碼延長至6月30日期間，至台南市合約院所接種COVID-19疫苗的民眾(不限廠牌、不限劑次、不限年齡)，可領家用快篩5劑。請民眾於接種完成後持「身分證、印章、健保卡、接種紀錄卡」於合約院所或接種區的衛生所（上班時間內）領取快篩或禮券。鼓勵今年尚未完成基礎劑、未接種任何一劑疫苗者、以及今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，可至「台南打疫苗」系統預約接種（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
朱學恒強吻鍾沛君　律師：「強制猥褻」超過6個月仍可提告
達人「投400萬月爽領2.5萬」　勝過買房收租
「ETF配息王」竟只銅板價！　11.28%配息率稱霸
花12萬整理！神車「Dio50」塞進休旅車被偷　車主看監視器
歐弟離婚2年「身邊驚冒小10歲女星」　見女方家長被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歡慶警察節永康警熊大軍出沒！　績優楷模「熊勇」精神護治安

新冠肺炎、流感疫情攀升！　出現發燒、呼吸道症狀等應儘速就醫

桃園今晚「送肉粽」！在地人見路線、時間嘆：一定有很多人被煞到

盡情揮灑創作！新店溪2處防洪牆變身塗鴉專區

盛夏聽團仔首選　新北貢寮海祭8月福隆打頭陣

新北客家藝術下鄉列車啟動　巡迴29區展演76場次

基隆市府補助250萬推多元藝能　爬樹陶藝學習體驗超豐富

基隆「海洋Cafe、微笑港灣」　海洋廣場化身網美打卡新景點

2023桃園閩南文化節6／10-7／2登場　五大活動展現閩南文化內涵

杜絕車輛改裝噪音民怨　蘇俊賓向行政院提建議陳建仁認同

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

歡慶警察節永康警熊大軍出沒！　績優楷模「熊勇」精神護治安

新冠肺炎、流感疫情攀升！　出現發燒、呼吸道症狀等應儘速就醫

桃園今晚「送肉粽」！在地人見路線、時間嘆：一定有很多人被煞到

盡情揮灑創作！新店溪2處防洪牆變身塗鴉專區

盛夏聽團仔首選　新北貢寮海祭8月福隆打頭陣

新北客家藝術下鄉列車啟動　巡迴29區展演76場次

基隆市府補助250萬推多元藝能　爬樹陶藝學習體驗超豐富

基隆「海洋Cafe、微笑港灣」　海洋廣場化身網美打卡新景點

2023桃園閩南文化節6／10-7／2登場　五大活動展現閩南文化內涵

杜絕車輛改裝噪音民怨　蘇俊賓向行政院提建議陳建仁認同

劍道男師幫女大學摸腿療傷不起訴　木刀打屁股糾正動作卻慘了

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！火大開罵全被截圖…警示1現象：會更精彩

台鐵明年公司化！董事會名單提報政院　首任董總條件出爐

劉仕傑被控性騷擾　黃國昌沈痛：希望他誠實說明

蔡瑞雪墾丁「內衣褲外穿」！　布料太少破尺度…網驚：服裝看不懂

超商連3天「7大品項買1送1」！　有大杯棉被拿鐵、香草牛奶雪糕

恐怖保母夫妻虐2月大男嬰！害腦出血+癲癇+多處骨折　法院重判9年

新北學童驗出「巴比妥」！他批心腸狠　揭8恐怖後果：嚴重影響智商

美媒Politico：布林肯計畫「最快下周」訪問中國

快訊／幼兒園爆餵毒5人到案　園長5萬交保！今檢警再約談3師說明

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

地方熱門新聞

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

杜絕車輛改裝噪音　蘇俊賓建言陳建仁認同

雲林縣2023畢業生縣長獎超實用

南投縣抽驗蔬果25%農藥殘留超標

新冠肺炎、流感疫情攀升！

基隆「海洋Cafe、微笑港灣」

歡慶警察節永康警熊大軍出沒！

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

南消四大辦理南科園區化災應變演練

4男女半夜偷水洗蛤蜊　屋主開門氣炸

警政署署長視導台南市警局

屏東監理站＋潮州駕訓班　試辦機車考照千元吃到飽

桃園小學生青菜吃光光　教育局曝絕招

水公司14日上午9時起停水21小時

更多熱門

相關新聞

染疫無法參與升大學考試！招聯會公布補救方案「考生可四擇一」

染疫無法參與升大學考試！招聯會公布補救方案「考生可四擇一」

去年因新冠肺炎疫情影響，大學個人申請以防疫外加名額錄取3281個，儘管今年新冠肺炎已降為第四類傳染病，但招聯會今（8日）表示，若有考生在學測或分科測驗考試期間，因為防疫規定而不得應考，可根據各地衛生局所發出文件，向招聯會申請適用分發入學招生管道補救措施，並延續去年四擇一補救方式，但提醒申請補救措施考生，不得再參加當學年度分發入學招生管道登記分發。

中正預校A流群聚　今起全校停課1周

中正預校A流群聚　今起全校停課1周

醫揭「3大病毒」！一堆人發燒　每天被患者淹沒

醫揭「3大病毒」！一堆人發燒　每天被患者淹沒

新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

中正預校61人染流感照常上課挨罰

中正預校61人染流感照常上課挨罰

關鍵字：

新冠肺炎流感疫情

讀者迴響

熱門新聞

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

朱俐靜離世11個月…　Lulu凌晨突曬貼臉合照惹淚

台中5億高中生4大疑點　高大成轟夏男說謊

快訊／氣象局深夜發6縣市大雨特報

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面