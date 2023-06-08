醫揭「3大病毒」！一堆人發燒　每天被患者淹沒

▲張弘說，診所每天被患者淹沒。 （圖／翻攝「耳鼻喉科 張弘醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

3大病毒現行！第一線耳鼻喉科張弘醫師表示，約莫70%就診病人合併發燒，看診驗出病毒排名「新冠>流感>腸病毒」。

張弘7日在臉書說，天氣轉熱，患者這周竟然又更多了，每天被病人淹沒，電腦的候診名單看不到盡頭，醫護持續血汗中。

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▼每天都很多人看醫生。（圖／翻攝「耳鼻喉科 張弘醫師」臉書）

張弘表示，變得不僅腸胃炎多，發燒患者更是一個接一個，約莫70%就診病人合併發燒，每天都有看診後驗出新冠快篩陽性，也有在診所驗出流感、腺病毒的，腸病毒也不少，排名依序為「新冠>流感>腸病毒」。

張弘指出，為了維護醫療品質，6日晚間不到9點就停止掛號，但還是看到晚上10時半；疫情之下，該做的鼻咽內視鏡檢查、頸部超音波等，再累都還是要執行，以精準診斷鼻竇炎、鼻咽發炎，最近特別多感染源頭是鼻腔問題。

張弘提醒，解封之餘，必要時還是要勤洗手、戴口罩，特別是這段流行期，確診普遍相當不適，後遺症也不少，包括咳嗽、嗅味覺喪失、過敏。

第四波新冠疫情反撲！疾病管制署6日公布上周平均每日新增244例COVID-19本土個案（併發症），日增28死，創下這波疫情新高。疾管署副署長羅一鈞指出，目前評估輕症疫情已經來到最高點，推算上周每天約增加2.3萬-2.8萬人染疫，預期上升趨勢還會延續1、2周，整個6月、甚至7月初都還會是高點。

▼5/31調整口罩規定。（圖／疾管署提供）

▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▼疾管署呼籲，民眾積極接種新冠疫苗。（圖／疾管署提供）

