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新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

記者陳俊宏／綜合報導

第四波新冠疫情反撲！疾病管制署6日公布上周平均每日新增244例COVID-19本土個案（併發症），日增28死，創下這波疫情新高。而第一線耳鼻喉科醫師張弘表示，現在每天診所患者都非常多，很多有發燒症狀，這周病人甚至比上周更多。

張弘在臉書說，解封後迎接第四波新冠疫情，這周病人甚至比上周更多，沒有極限，5日晚間沒吃飯，直接看到10時多。他也親自拍攝影片，教大家「如何正確快篩」。

▼新冠疫情升溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

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▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

張弘也提到，後疫情時代生活回歸正常之餘，有幾點建議，第一，未打滿三劑疫苗者，建議施打，以降低確診後重症機率；第二，高風險患者（糖尿病、心臟病、腦中風、癌症、高齡等）流行期間少出入公共場所、勤洗手，必要時佩戴口罩，若確診可至醫療診所評估抗病毒藥物使用。

張弘表示，第三，有發燒症狀者建議快篩，若為陽性佩戴口罩，發燒期間請假休息，增加抵抗力，也避免新冠傳播。

疾管署副署長羅一鈞指出，目前評估輕症疫情已經來到最高點，推算上周每天約增加2.3萬-2.8萬人染疫，預期上升趨勢還會延續1、2周，整個6月、甚至7月初都還會是高點。

▼5/31調整口罩規定。（圖／疾管署提供）

▲▼調整口罩規定。（圖／記者洪巧藍攝）

▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▼疾管署呼籲，民眾積極接種新冠疫苗。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署呼籲民眾積極接種新冠疫苗。（圖／疾管署提供）

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