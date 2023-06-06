中正預校爆流感群聚！61人染疫照常上課害15班大淪陷　衛生局開罰

▲中正預校爆發流感群聚。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

中正預校5月底起，有學生陸續確診A流，但校方卻未落實通報，仍照常讓學生上課，造成嚴重群聚感染。衛生局疫調後，發現指標個案於5月11日確診，統計至昨(5日)共有61人疑似類流感，初步認定校方未即時通報，依法開罰1萬2000元罰鍰。

衛生局表示，鳳山區第二衛生所近日通報多起醫院使用克流感用藥案件，經追查，發現用藥民眾多為中正預校學生，經過調查，發現中正預校第一大隊(八德樓)陸續有學生出現上呼吸道感染症狀，因此請校方盤點個案，截至6月5日，統計共有61名疑似類流感個案。

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衛生局疫調，發現指標個案發病日為5月11日，接著陸續有多名學生確診，累計61名疑似類流感個案都分布於高二（八德樓）15個班級，每個班級都有3、4名學生確診，目前所有出現疑似症狀的學生均已回家休養。

疫調人員認為，該校住宿、上課都是團體活動，容易導致交叉感染，校方若能即時警覺，並進行分倉分流，禁止共食或跨班、跑班活動，疫情幅度應該不會擴大。

衛生局指出，6月2日會同轄區衛生所前往該校現場查察，要求學校針對疫情發生班級、宿舍及公共空間進行環境消毒，並針對師生進行症狀監測，落實通報。另為釐清感染病原體，衛生局已針對4名發病個案採檢送驗檢體（含流感、腺病毒、RSV、腸病毒、COVID-19）。

至於校園出現呼吸道群聚事件未即時通報，衛生局表示，初步認定該校未依「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實通報、且違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條處新台幣1萬2000元罰鍰，並已責令該校針對已群聚感染共12班停課一週，同時要求校方落實師生症狀監控、加強環境消毒。