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杜絕車輛改裝噪音民怨　蘇俊賓向行政院提建議陳建仁認同

▲杜絕車輛改裝噪音民怨，蘇俊賓向行政院提建議陳建仁認同

▲桃園實施靜桃專案，杜絕車輛改裝噪音民怨。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓8日代表桃園市政府，於行政院院會中爭取行政院修法加強改裝噪音車輛源頭管制。他提出，一台改裝車，呼嘯而過，影響的是幾條街，幾千人的安寧，源頭的規範沒有解決，只能從行為認定解決，稽查期間都，每晚基層員警、環保局、監理站人員疲於奔命，抓不勝抓。

而礙於現階段的噪音罰則只有1800元，考量相關行為帶給社會重大的影響，罰則顯不符合比例原則。希望行政院協助修法。這樣的倡議也獲得台中市台中王育敏副市長呼應。行政院長陳建仁對此高度認同，認為噪音的確是現在重大的公害問題，陳院長指示李孟諺秘書長會後儘速邀集環保署、交通部和各地方政府協商，就排氣管、消音器的改裝，納入源頭管制與規範，並表達支持源頭管制。

▲杜絕車輛改裝噪音民怨，蘇俊賓向行政院提建議陳建仁認同

蘇俊賓強調，改裝源頭是「因(源頭)」，妨害安寧是「果(末端)」，不當改裝的行為是造成全國各地改裝噪音車妨害生活安寧惡性因果循環的根源所在，希望交通部與環保署能正視此全國性民怨問題，儘速檢討嚴修相關法規，加強源頭管理及加重違規罰則，同時也讓我們的警力與稽查人力發揮在更有效益的地方。

▲杜絕車輛改裝噪音民怨，蘇俊賓向行政院提建議陳建仁認同

蘇俊賓也說，除了源頭改裝的修法解決，張善政市長也特別指示，提高聲音照相的科技執法能量，搭配現有的稽查人力，在桃園市嚴格執行「靜桃專案」，期待這次提案，由行政院儘速幫地方政府補足法令面的政策工具，再搭配地方嚴格執法取締，共同遏阻違規車輛噪音，讓過去長久的問題，能夠有新的解方，還靜於民。

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