盤點疫後振興方案　陳建仁：繼續打造溫暖堅韌的台灣

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院8日例行院會，會中由各部會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」執行情形。院長陳建仁感謝所有部會的努力，讓政府以數位國家、智慧科技方式，進行相關經費的發放，他也請各部會都能落實相關政策，繼續打造溫暖堅韌的台灣，讓疫後的台灣更有韌性。

行政院發言人林子倫轉述，院長陳建仁特別謝謝所有部會的努力，讓政府以數位國家、智慧科技方式進行相關經費的發放，大家都能劍及履及，做得很好。

林子倫指出，到目前為止，普發現金已達到94%，感謝財政部帶領相關部會，希望未來對於新生兒部分能繼續宣導，讓民眾感受到政府的用心與溫暖。第二，關於經濟部對於中小企業轉型的努力，落實數位化低碳化轉型，讓中小企業確實有受惠，應繼續努力宣導。

關於交通部部分，林子倫表示，公共運輸通勤月票即將上路，希望國人能全面使用公共運輸，不僅可以減碳、減少污染，而且可以減少交通壅塞，可以使得整個台灣的通勤品質更加舒適。

觀光部分，今年600萬人次的目標可望提前達標。另外，並感謝農委會在相關疫後計畫所推動的各項措施，如養雞場的改善，即使遭遇氣候變遷或禽流感、疫情挑戰，只要超前部署，一定可以達成目標，也希望農委會繼續加強農業韌性，從環境、社會、經濟3個永續發展方向來努力，穩定民生物價，也促進農業升級。

林子倫說，陳院長也謝謝衛福部協助補助國民年金，讓弱勢團體能得到真正的照顧。有關內政部部分，除了貸款戶的支持專案，300億的中央擴大租金補貼方案，在7月3日也要開辦，陳院長期許內政部繼續加強宣傳與執行，讓所有房帶足、租屋族都能感受到國家照顧。

林子倫轉述，陳院長表示，文化部所提出的文化成年禮金，對文化產業、藝文產業都有所振興，除了可以鼓勵孩子閱讀、提升人文素養，也參與藝文活動，請文化部持續推動。

最後，林子倫說，陳院長謝謝教育部對減輕學貸族負擔所做的努力，國家需要栽培最好的人才，讓每個人都能受到均等教育的機會，他們的機會就是國家未來的希望。陳院長請各部會都能落實，繼續打造溫暖堅韌的台灣，讓疫後的台灣更有韌性。