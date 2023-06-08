住北市忠孝東路是啥感覺？ 過來人搖頭：搬到「這裡」才知生活

▲網友好奇住在寸土寸金的忠孝東路是什麼感覺。（示意圖／記者項瀚攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

台北市忠孝東路是寸土寸金的蛋黃區，生活機能好，房價更是貴得嚇人。一名網友表示，某天他經過這熱鬧的忠孝東路時，突然好奇住在這條路上是什麼感覺，「有尊榮感嗎？還是覺得太吵了？」貼文引發熱議，釣出不少有經驗的人表示太吵了，車流量也大，時不時還會飄來食物的味道，其中一位網友本來住忠孝東路，後來被吵得受不了搬到民生社區，「我才知道什麼叫生活」。

原PO在PTT房屋版以「住在『正』忠孝東路上是什麼感覺？」為題發文，表示某天經過永春捷運站附近的某件都更案，讓建案鄰近車水馬龍的忠孝東路，他看著路上來來往往的人潮，只覺得好熱鬧，腦中突然有個疑問「住在『正』忠孝東路上是什麼感覺」，究竟是覺得「尊爵不凡？還是太吵了，心神不寧？」

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貼文引發網友討論，多數網友直言不會有人想住忠孝東路，「車流聲很吵」、「好亂！景觀好舊、好吵、好沒安全感」、「周末常常是被遊行或活動吵醒」、「真的要住還是不要臨大馬路」、「常常要打1999，樓下噪音到凌晨」、「我家離國館走路6分鐘，但是樓下一堆餐廳真的吵，還有食物味道，很煩」。

其中一名網友表示，他原本住在忠孝東路，後來受不了搬家到民生社區，「住忠孝東路很吵，後來裝隔氣密窗仍未解決問題，搬到民生社區才知道什麼叫生活，真的要住還是不要臨大馬路。」

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