台美21世紀貿易倡議正式簽署　陳建仁點「首批協定5議題」

▲陳建仁 。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日完成簽署，行政院長陳建仁表示，這項協定為台美經貿往來打下完備堅實的法律基礎，首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，期待台美貿易合作，能逐步加深並向前邁進。

我國駐美代表蕭美琴大使在鄧振中政務委員、美國副貿易代表Sarah Bianchi大使及美國在台協會理事主席Laura Rosenberger的見證下，與AIT執行理事Ingrid Larson 6月1日於華府美國在台協會(AIT)總部正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。

陳建仁表示，這是自1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，也讓台美經貿關係向前邁出關鍵的一步。在總統蔡英文及歷任院長一步一腳印排除萬難下，用行動告訴全世界台灣有能力遵守國際規範，且具實力執行高標準的貿易承諾。自去年9月開始談判後，相關過程中政府一直與企業界和相關團體進行溝通，並持續向國人進行說明，也在協定簽署前公布完整文本，盡力做到經貿談判透明化。

陳建仁強調，這項協定為台美經貿往來打下完備堅實的法律基礎，也納入如CPTPP等高標準貿易協定的相關內容，首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。

陳建仁透露，期待台美貿易合作，能逐步加深並向前邁進，行政團隊也會秉持透明、公開的原則，用最高的標準積極參與國際貿易，用行動參與世界，讓世界更加認識台灣。