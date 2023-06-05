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阿嬤每天半夜瘋狂敲盆！鄰居崩潰12hrs報警3次…200公尺遠都聽到

▲▼陝西一八旬老太每天深夜狂敲盆。（圖／翻攝自極目新聞）

▲陝西一八旬老人每天深夜狂敲盆。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「哐！哐！哐！……」，陝西寶雞一名八旬阿嬤近日每天深夜瘋狂敲盆的影片，引起了不少網友關注。影片中老人站在窗邊，一手拿盆一手拿棍瘋狂敲，製造出巨大噪音。鄰居表示，不到12小時他們報警三次，晚上11點多敲，凌晨3點多敲，早上7點多敲，警察勸阻完剛離開就開始敲。加厚的不銹鋼盆都被敲破了幾個，家人也不管。

影片中，老人所在寶雞市新華巷。新華巷劉姓居民大倒苦水表示，附近居民們報警過多次，但敲打聲依然如故，「半夜敲打聲的製造者是5樓一名80多歲的阿嬤，我們這半年來常常被凌晨連續的敲打聲驚醒，根本無法入睡，有時候深夜11點有時候凌晨兩三點，基本就是樓上的老人醒了我們就睡不了。」

附近商戶老闆表示，「我在這做了十幾年生意了，對面樓上的老人是從這兩年開始敲打發出噪音的，她年紀挺大的，估計也是一個人住比較孤獨，平時還經常下來買飯吃，看著身體挺好的就是脾氣比較大。」

距離老人家200公尺的酒店工作人員表示，常常在半夜聽見敲打聲，客人也經常投訴，非常影響酒店的入住率。而距離老人家500公尺的酒店工作人員則表示，自己沒有接到客人的相關投訴，也沒有聽同事說起過此事。

隨後，寶雞市渭濱區金陵街道新華巷社區工作人員表示，老人已經80多歲了，有一兒一女，但是沒和老人一起住，「我們也聯繫過老人的兒女，給他們做思想工作，多陪伴多開導老人，那幾天老人就沒有在半夜敲盆，但是家屬肯定工作也忙，不能一直陪伴在身邊，前段時間我們部門也曾上門陪伴老人，但這都不是長久之計。現在因為老人長期是這個狀態，非常影響周圍的居民，也考慮到老人的身體情況，會再次約談老人的子女。」

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