快訊／致敬郭台銘！　侯友宜拋首政見「0到6歲國家養」　

▲侯友宜拋首政見「0到6歲國家養」。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前為積極爭取國民黨2024總統提名，拋出「0到6歲國家養」政策；國民黨總統候選人、新北市長侯友宜今（8）日在政大演講的時候也提到該政策，他表示，少子化是國安危機，是國內面臨最大的挑戰，當初郭台銘提出的政見，他去了解政見背後的細節，認為這個是可行的，未來若當選，公立、非盈利、準公共化的幼兒園免月費、家人自己帶的或是私立機構，每個月一萬元津貼補貼。

侯友宜今日晚上到政治大學參加「政治進入校園PLUS」座談。其中，侯友宜談到，現在國內內政也碰到很多困難，因為兩性平權，父母都要上班，他們小孩誰照顧？因此他在新北市大力廣設公共托育，要讓公共托育優質平價，讓弱勢族群可以得到照顧，讓家長可以把小孩送到安全的地方。

侯友宜提到，這段時間大家給他很多意見，其中郭台銘日前提到的「0到6歲國家養」，讓國家負起養育小孩責任，他了解政見的背後細節後，發現這是可以做的，因此他推出首項政見「0到6歲國家養」，未來上任後，公立非盈利、準公共化幼兒園一率免月費；家人自己帶的或是私立機構，每月一萬元津貼補貼。

「少子化是國安危機，也是國內面臨最大的挑戰」侯友宜說，這個議題若沒有處理好，未來的勞動力、義務役要從何而來，這就是很重要的議題，未來面臨這些挑戰，都要努力做好。

