柯文哲談釣魚台遭疑放棄主權　黃暐瀚：說出漁民「真心話」錯了？

▲民眾黨主席柯文哲「日本台灣選哲之友會」籌備處揭牌儀式。（圖／記者袁茵攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對釣魚台議題，民眾黨總統參選人柯文哲6日接受日媒《NHK》專訪時回應，「台灣漁民不是要爭這塊土地，而是希望能在那裡捕魚」，被外界質疑放棄主權。媒體人黃暐瀚表示，如此敏感的議題，換做其他政治人物，一定小心翼翼地叫幕僚擬稿，四平八穩地宣示主權並倡議台日和平。但柯文哲正面對決的性格，說出宜蘭漁民的「內心話」，知道他們要的是捕魚不被驅離，難道這樣錯了嗎？

黃暐瀚8日提及，金毛獅王謝遜會一種「七傷拳」，雖然威力驚人卻「傷人七分、自損三分」。獅子座的柯文哲看來也懂這套「七傷拳」，球來就打、有問必答、正面對決、不說廢話。如此敏感的釣魚台議題，換做其他政治人物，一定小心翼翼地叫幕僚擬稿，談沿革與歷史，四平八穩地宣示主權並倡議台日和平。儘管不得分，至少不犯錯，但柯文哲不一樣。

黃暐瀚指出，日媒《NHK》提問，柯文哲就回答，還把宜蘭漁民的內心話都給說了，漁民們要的就是漁權、捕魚不被驅離、不扣船、不罰款，但這樣錯了嗎？還原柯文哲說法，他想優先幫漁民解決捕魚受阻的問題，但並沒有說用「放棄主權」來交換，但為什麼消息傳回台灣，就變成「柯文哲不要釣魚台主權」？

「其實柯文哲也沒在怕，也不在乎被攻擊。」黃暐瀚強調，柯文哲不僅大膽表態支持日本福食開放，日本學者小笠原欣幸評估民眾黨參選區域立委無力，柯文哲還稱讚真專業。正面對決、不說廢話的性格，儘管話會傷人或跑票，但也因此顯得他與其他的政治人物有所不同，畢竟過去受專業廢話練習的政客看得多了，偶爾來個白目說真心話的，也挺特別。