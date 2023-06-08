隔24天才查！高嘉瑜還原幼兒園餵藥案時序　「侯友宜對不起新北市民」

▲新北市長侯友宜出席「政治進入校園PLUS」座談。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，現在已經累積超過15名家長報案，多位家長更指控市府不聞不問。民進黨立委高嘉瑜8日批評，第一時間接到家長投訴到啟動調查隔了至少24天，爲何完全沒有第一時間展現「絕不寬貸」的態度？反而是家長四處陳情，甚至自行檢驗才發現事態嚴重！

新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。而現在已經累積超過15名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

對該起事件，侯友宜競選辦公室發言人呂家愷表示，大家都不想看到這種事情發生，但有心人士竟然把這個議題拿到新北市議會變成攻擊侯友宜的主題，要求侯友宜去進行專案報告。這個議題不應該延伸成政治性的議題，這是一個社會事件，就是積極馬上去應對。

高嘉瑜表示，追溯全案可發現4月20日家長就已投訴至1999市長信箱，到5月14日家長更直接向警局報案，但新北市教育局卻遲到6月5日才啟動「到園檢驗專案」，直到6月8日檢驗結果出爐，早已相差至少24天以上！

高嘉瑜質疑，新北市府不僅反應慢半拍，更讓人質疑這樣的管制藥物從何而來？第一時間接到家長投訴到啟動調查隔了至少24天？是不是故意拖延時間影響採檢結果？市長候友宜何時知道這個案件？又如何指示？爲何這段期間完全沒有在第一時間展現嚴辦且「絕不寬待」的態度？反而是家長四處陳情，甚至自行檢驗才發現事態嚴重！

對該起事件，高嘉瑜直言，更令家長憂心的是這樣的事件在新北市只有一件嗎？這家連鎖幼兒園旗下的其他幼兒園是否也該全面清查？

高嘉瑜呼籲，侯友宜市長，新北市政千頭萬緒，新北市民需要專心市政、愛民如子的市長，侯友宜現在分身乏術，無法兼顧新北市民，心中只有總統大位卻毫無新北市政，終將兩頭空，更對不起新北市民的支持！

高嘉瑜表示，對於憂心的家長，衛福部今天也已公開單一窗口服務，讓家長不用四處求助，可評估檢驗，有醫療需求可由醫院處理，若有些兒童有行為變化，心理方面輔導也可轉介。