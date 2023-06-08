台鐵改點！新車替駛行車時間少1成　直達車「北高4小時內」超搶手　

▲台鐵EMU3000型新自強號在改點後大量投入營運。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

因應EMU3000型新自強號、EMU900型新車投入營運、汰換老車，及嘉義高架化工程施工，台鐵繼4月26日386班次大改點後，6月28日將再小改點，調整74列次行車時刻。台鐵局表示，4月改點後，新車替駛縮短行車時間10%，北高直達車4小時可到超搶手，假日搭載率破9成，自強號運能提升8.7%，準點率提高為96.5%。

台鐵局今(8日)向交通部報告改點效益，指出改點後增加運能、延長行駛，也縮短行車時間，EMU3000型新自強號讓北高直達車行車時間縮短15分鐘，非直達班次平均縮短25分鐘，EMU900型替駛莒光號和柴聯自強號。新車替駛整體縮短行車時間10%。

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另考量西部直達車受歡迎，台鐵也增開台北=屏東EMU3000型及普悠瑪號各2班次，直達車增加為8班次，台北=高雄行車時間皆在4小時以內。台鐵表示，增開西部直達車4列次，平均客座利用率平日超過6成，假日9成，且有持續增加趨勢。

4月26日起大改點，台鐵西部幹線EMU3000型特仕車也試辦自由座服務且票價打95折。根據台鐵統計，4月26日起試辦迄今，6列次已賣出8萬2392張車票，平均每天賣出2010張。

▲EMU3000型特仕車試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

此外，為減少旅客轉乘和提高搭乘便利性，台鐵也開出北半環花蓮=台北=台中=潮州2列次，以及南半環七堵=台中=高雄=台中2列次、新左營=台東=花蓮=樹林2列次。根據估算，跨線列車減少旅客每月3.5萬人次轉乘，可一車搭到底。

台鐵局表示，透過時刻調整和改點，西部自強號運能提升7.6%、東線和南迴線自強號運能提升9.8%，整體自強號運能增加8.7%。此外，準點率也提升，4月26日改點前準點率為95.6%，改點後平均準點率提高為96%，整體5月準點率也達到96.5%。機車車輛故障也從108年的342件下降為去(111)年226件，今年預估更將下降至190件。

配合南屏=萬榮雙軌化完工啟用，台鐵規劃6月28日再改點，持續導入EMU3000型新自強號替駛太魯閣號團體列車、普悠瑪號外，EMU900型也將替駛北部、宜蘭縣區間車和區間快車共11列次。

▲台鐵EMU900型電聯車預計今年8月將全數交車完畢。（圖／記者呂佳賢攝）

另配合行政院通勤月票7月上路，台鐵520輛(52列)EMU900型電聯車目前已交490輛(49列)，預計今年8月可全數交車完畢。EMU3000型600輛(50列)目前已交車384輛(32列)，預計明(113)年底前可全數交車，提升自強號運能40%。且新自強號持續投入營運，未來若有替駛推拉式PP自強號需求，也將研擬常態辦理自由座維持運能。

台鐵局表示，未來將配合公司化營運方案，擬定明(113)年度列車時刻調整計畫，加強連假城際疏運服務。