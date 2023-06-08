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「蒸機女王」CT273強勢回歸！暑假開行3趟　仲夏寶島號6／14開賣

▲▼台鐵辦理CT273蒸汽火車駕駛訓練。（圖／台鐵）

▲台鐵CT273蒸汽火車暑假將回歸，推出3趟仲夏寶島號行程。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

「蒸機女王」CT273將強勢回歸！台鐵局表示，2023仲夏寶島號蒸汽火車由CT273重磅開行，暑假規劃行駛3趟，票價1688元，6月14開賣。

台鐵局表示，2023年仲夏寶島號蒸汽火車將於6月14日上午9時，統一開放民眾訂購，今年度回歸由有「蒸機女王」之稱的CT273 蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，共開行3趟次，包括7月15日、8月5日、8月19日，均為周六，沿途停靠玉里、東里、富里、池上、關山、瑞源、台東等站。

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台鐵局指出，仲夏寶島號每張票單一售價1688元整，憑車票於搭乘日當天，更可獲得2023年精美特製的限量版明信片及紀念品。

▲仲夏寶島號今年由有貴婦人之稱的CT273蒸汽機車頭，聯掛6節莒光號冷氣車廂，行駛玉里台東之間。（圖／台鐵公司提供）

▲仲夏寶島號今年由CT273蒸汽機車頭，聯掛6節莒光號冷氣車廂行駛。（圖／台鐵局提供）

另為服務旅客，7月15日、8月5日、8月19日趟次將加開1列次前接駁車，接駁班次5262次太魯閣號將停靠樹林、板橋、台北、松山、七堵、宜蘭、羅東、花蓮、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東。

今年暑假仲夏寶島號蒸汽火車將遨遊花東縱谷，在東里站的短暫停留，旅客在月台上就能欣賞壯闊稻田景觀，旅程中除拜訪有稻米之鄉美稱的富里站外，今年將首度停靠瑞源站，造訪紅白磚造拱形二層坪水橋。

▼國寶級蒸汽火車CT273「仲夏寶島號」今夏從東部出發。（圖／易遊網提供）

▲國寶級蒸汽火車CT273「仲夏寶島號」今夏從台東站出發，沿線停靠5個特色車站。（圖／易遊網提供）

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