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指賴清德愛將張政源「謀財害命」　侯辦：張退休前花884萬公帑出書

▲呂家愷6日出席國民黨團「謀財害命？揭開賴清德愛將張政源，從政次降調台鐵局長之謎」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲呂家愷6日出席國民黨團「謀財害命？揭開賴清德愛將張政源，從政次降調台鐵局長之謎」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜的競選工作室發言人呂家愷今（7日）在國民黨立法院黨團記者會上，指交通部前政務次長張政源任內發生普悠瑪翻車，接著打著改革名號降調台鐵局長，卻「謀財害命」，任內曾出席im.B主嫌的餐敘，在退休前，還花了884萬的人民公帑出版書籍《一張通往改革車票》，讓他覺得相當諷刺。呂家愷也喊話民進黨2024總統參選人賴清德，須說清跟張政源的關係，難道是讓張打著改革名號去台鐵幫賴喬事情嗎。

國民黨立法院黨團7日上午舉行「謀財害命？揭開賴清德愛將張政源，從政次降調台鐵局長之謎」記者會，立委李德維、林為洲與呂家愷出席。會中呂家愷指出，張政源在賴清德擔任台南市長時，曾當過交通局長、台南市副市長，當賴出任行政院長，張則跟著去當交通部政務次長；後來因發生普悠瑪翻車事件，張以改革的名號，自願降調擔任台鐵局長，不過後來台鐵發生那麼多事情之際，張在2021年選擇退休，只是因太魯閣號出軌案，於2022年被監察院彈劾。

呂家愷再指，在張政源擔任台鐵局長任內發生2次嚴重段軌事件，其中2020年台中發生44公分斷軌事件，被台鐵證實是內部SOP疏失，但他發現，2020年im.B主嫌曾國緯在宜蘭開趴，張政源就是其中一位貴賓，而同年12月曾國緯就得標宜蘭的國有地，難道這不是謀財嗎？呂家愷又指，至於什麼是害命？因台鐵局督導缺失，導致普悠瑪事件與太魯閣號的嚴重事故，難道張政源一點關係都沒有嗎？最諷刺的是，張政源在退休之前，花了884萬的人民公帑，出版書籍《一張通往改革車票》。

呂家愷表示，張政源到底改革了什麼？「我想人民是沒有看到的，我們看到的是，你們選擇跟政騙集團站在一起，你們選擇致人民的生死於不顧」，而且他要嚴正呼籲賴清德，既然身為副總統及民進黨主席、2024總統參選人，必須說清跟張政源的關係，難道讓張打著改革名號去台鐵幫你喬事情嗎？呼籲賴清德不要再切割了。

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張政源台鐵國民黨呂家愷賴清德普悠瑪太魯閣號2024總統大選

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