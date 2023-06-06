區間車撞上鐵件！台鐵調查出爐　「施工後未落實檢查」將檢討究責

▲金屬物件入侵軌道，台鐵區間車撞上受損。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今(6日)上午9時44分一列3138次區間車行駛至大林站北端，撞上不明鐵件，導致區間車受損，該起事件影響14列車延誤，台鐵初步調查出爐，經確認為工務單位施工後未落實完工檢查，導致遺留小鐵件，台鐵局表示，將檢討究責並進行改善。

2021年4月2日，台鐵太魯閣列車撞上翻落軌道的包商違規施工貨車，奪走49條人命，台鐵事故推動安全改革、工地管理，並將於明(2024)年元旦公司化，未料今再傳疏失。

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今上午9時44分一列3138次區間車行駛至大林站北端時，路線上有不明Ｈ型金屬物品，區間車剎車不及撞上受損，所幸旅客平安，改由其他列車接駁。

台鐵局表示，今日上午9時44分許第3138次區間車於大林站西副正線上行出發號誌機附近撞及小鐵件，現場即改以東正線單線雙向行車，3138次旅客約180人改搭後續2174次區間車，相差23分鐘。

台鐵指出，經現場蒐證調查後，3138次車於11時33分退回大林站內，恢復雙線行車，影響總計14列車，延誤183分鐘，旅客1810人受到影響，造成列車延誤，台鐵局深致歉枕。

台鐵局也強調，該案由運安處查處，初步認定為工務單位施工後未落實完工檢查，致現場遺留小鐵件，台鐵局將檢討究責，並深切進行改善。