全聯印花換購全新品項！10款「永續時尚精品包」最低0元免費換

▲全聯與義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」合作，主打永續循環時尚，推出10款包括多用途背包、登機箱、旅行袋，最低0元就能換。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯印花換購推出7年以來共15檔，過去都以廚具品牌為主，吸引不少婆媽兌換，累計已換購超過1,300萬件商品。不過此次以「循環永續」祭出新高度，與義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」合作，以海中回收漁網與再生尼龍製作，10款包括多用途背包、登機箱、旅行袋，最低0元就能換！

▲全聯推出全新印花換購，一反過去以廚具品牌為主，此次主打「循環永續」低奢精品包。

全聯表示，從2015年推出印花活動起共累積15檔，已換購出超過1,300萬件商品，相當於每2個台灣人就有1人換購過全聯商品。從前多以引進全球一線廚具品牌為主，而今年的「新意義」將以循環永續為策略的主軸，呼應國際上全球頂尖超市的印花活動趨勢、消費行為的變化，像是義大利、澳洲、荷蘭等多國，都逐漸增加「循環永續」類型的印花活動。

此檔活動與義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」合作，使用ECODUCK系列布料材質製作，皆為海中回收漁網與尼龍繩製成的再生尼龍、再生聚酯纖維，部分商品更榮獲德國萊因TUV綠色標章認證，中性設計男女皆宜，兼具時尚與實用。

▲▼「MANDARINA DUCK」印花集點換購活動，自即日起至10/5在全聯、大潤發登場。

MANDARINA DUCK獨家印花集點換購活動，自即日起至10/5在全聯、大潤發登場，共推出10款商品， 可用20枚、30枚、50枚、70枚印花加價$249~$2,999元，或用3,000福利點、300發幣，就能0元換購，輕鬆入手。

▲「托特購物袋」適合放置10吋平板，加購價549元起。

此次合作的ECODUCK系列，以義大利設計搭配精品級再生尼龍為特色，主打「循環再造，永續時尚」，特別推薦「托特購物袋」，適合放置10吋平板，加購價549元起。而「多用途背包」擁有防潑水處理，防刮、防塵、耐磨，保護夾層可容納15吋筆電，背部還有拉桿箱固定套袋，輕鬆旅行無負擔。旅行必備則有「拉桿登機箱」及「經典硬殼登機箱」，讓消費者時髦度不減，還兼具愛地球的理念。

▲畫家包。

此檔活動的印花貼紙更有「新玩法」，全聯特別與AWORLD合作，也是聯合國指定做為ActNow即刻行動的數位平台，活動分為個人環保積分、團體環保積分兩種，完成登錄就有機會抽中捷安特親子電動腳踏車，或成為支持淨海計畫的一員。

個人環保積分部分，消費者只要打開PX PAY相機，掃描印花背後的QR CODE序號(每張印花序號皆不同，積分成功後，即無法重複掃碼)，即能獲得1積分，等於1次抽獎機會，幸運者可獲得市價42,800元的捷安特親子電動腳踏車，共3台。

團體環保積分則是成為響應淨海計畫的一員，同樣打開PX PAY相機，掃描印花背後QR CODE序號，積分成功後，AWORLD數位平台將統計台灣區團體累計積分，只要累積達500萬分，全聯與大潤發將呼應聯合國即刻行動淨海計畫，將有合作專屬團隊到台灣週邊指定海域淨海1次，期望消費者可以呼朋引伴，將手上的印花貼紙登錄平台進行積分，不用親自出門，就可以展現行動力。