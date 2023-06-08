女童排隊被撞「臉貼地」飛4公尺　家長怒控迪士尼「插隊黃牛」猖獗

▲5歲女童在上海迪士尼排隊時被插隊黃牛推擠，造成臉部大面積挫傷。（圖／囡設上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

一名家長Q女士近期透過社群媒體發文控訴，帶5歲女兒去上海迪士尼遊玩排隊時，女兒被強行插隊的黃牛撞倒，其中一名身穿黑衣的黃牛從女兒背後故意推撞，孩子當下整臉貼地飛出去三四公尺遠，Q女士也被巨大的衝擊力甩出去，「女兒嚇得直哭，臉上大面積擦傷出血流膿水，膝蓋站不起來，還有一個眼眶也是嚴重擦傷。」

《上游新聞》報導，8日上午，Q女士表示，相關證據已經提交警方，當天會調取監控，但女兒的臉部可能留疤，醫生說，「會色素沈澱，膚色不均勻」。上海浦東公安分局國際旅遊度假區公安處表示，事情還在處理當中，沒有最新的進展情況。

Q女士透露，自己和女兒在排隊等候冰雪奇緣劇場時，前後被6個黃牛包圍，其中有一名黃牛拉住Q女士的雙肩包往後拉，Q女士表明對方插隊也被視而不見。直至進場時，便發生黃牛推擠5歲女兒導致臉部大面積擦傷的情況發生，讓Q女士氣憤難平。

據了解，近期也有數名遊客在社群媒體上反映，上海迪士尼出現黃牛插隊猖獗的情況，一名H女士透露，排隊的時候一直有黃牛在隊伍旁詢問需不需要快速票，60（人民幣，下同）一個人，十個八個都能帶。

根據H女士觀察，黃牛是帶著遊客趁工作人員不注意，迅速打開排隊圍欄之間的小門，讓遊客趕緊混進優享通道的隊伍裡完成插隊，「工作人員發現了，怎麼勸阻、後面按序排隊的遊客怎麼反對，黃牛就是堅守小門不走。」