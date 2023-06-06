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阿根廷北京賽首輪門票賣光　黃牛出招「梅西跟你喝一杯」真有人信

▲阿根廷與澳大利亞在北京進行的足球友誼賽首輪門票售罄。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲阿根廷與澳大利亞在北京進行的足球友誼賽首輪門票售罄。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

阿根廷足球國家隊和澳大利亞國家隊將於15日在北京舉行一場友誼賽，這也是世界球星梅西（Lionel Messi）拿下世足賽冠軍後的國家隊首役，讓大陸廣大的足球迷相當期待。這場邀請賽的首輪門票預售昨（5）日開賣，6種票價最高價為4800元人民幣（約2.07萬元新台幣），已全部賣光。

▲▼阿根廷球王梅西。（圖／CFP）

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）將率領國家隊成員到北京獻技。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，5月22日，阿根廷共和國駐華大使館在社交媒體官宣，6月15日，梅西將帶領阿根廷國家隊在北京與澳大利亞進行一場友誼賽。包括梅西在內的世界杯主力球員都將參加阿根廷隊的中國行，世界杯冠軍獎盃「大力神盃」也將現身北京。

由於這場友誼賽是阿根廷國家隊在世足賽後首度海外賽事，加上大陸熱愛足球和喜歡梅西的粉絲眾多，這也讓「黃牛」們磨刀霍霍，在預售票開賣前，票價先炒到1萬元人民幣（4.3萬元新台幣）以上，還有黃牛藉機詐騙稱，「和梅西合照」5萬元人民幣（約21.6萬元新台幣）。

▲▼梅西率領阿根廷在19日的世足決賽中奪冠。（圖／路透）

▲阿根廷世足賽奪冠班底將前往北京與澳大利亞進行友誼賽。（圖／路透）

最誇張的是，有黃牛在網路釋出「30萬（人民幣，下同）買名額，梅西跟你喝一杯」的宴會資格，想要趁機敲詐粉絲，這也驚動北京警方，在官方平台回應指，「如果這三十萬能被騙了，那警察叔叔敬你一杯。」

值得注意的是，這場邀請賽的票價大約落在2023卡達「最貴世界盃」淘汰賽的價位，然而，阿根廷國家隊結束大陸行後，還將前往印尼進行友誼賽，最貴票價約2009元人民幣，僅是北京邀請賽的一半。

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