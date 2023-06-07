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3歲女童喪命路口斑馬線退縮　年底前100處路口完成改善

▲臉書台南式指出，3歲女童喪命路口斑馬線退縮了，從斑馬線調整前後的位置來看，不難發現原本斑馬線的位置是多危險。（圖／翻攝自臉書台南式）

▲臉書台南式指出，3歲女童喪命路口斑馬線退縮了，從斑馬線調整前後的位置來看，不難發現原本斑馬線的位置是多危險。（圖／翻攝自臉書台南式）

記者林悅／台南報導

臉書台南式7日指出，3歲女童喪命路口斑馬線退縮了，從斑馬線調整前後的位置來看，不難發現原本斑馬線的位置是多危險，認為好的道路工程真的不是好看而已，而是紮紮實實的在保護每一條人命，台南市交通局強調，百大路口安全行動，年底前完成100處路口改善。

台南式指出，可以看出原來人行道設計，那台肇事車還沒完全轉過去，車身就已經在斑馬線上了（不過他切西瓜轉彎是錯誤行為），但關鍵就在這，為什麼斑馬線退縮很重要，新的斑馬線位置讓駕駛能夠在車身回正時才通過斑馬線，即便駕駛人犯錯，也有很大的機會可以降低造成的傷害。別再因為有人犧牲才想改變，好的道路工程真的不是好看而已，而是紮紮實實的在保護每一條人命。

台南市交通局為改善行人安全，除宣布將於6月底優先針對舊城區完成15處行人專用時相路口改善，市長黃偉哲還親自至3歲女童無辜喪命的「成功路與忠義路口」視察，聽取交通局、警察局對於台南市行人穿越路口改善作為，並嚴厲要求工務等相關單位在今年年底前，完成以人本交通進行設計與改善的「百大路口安全行動」，以保障行人通行安全。

市長黃偉哲表示，小女童事故發生後，引起全體國民高度關注行人安全議題，來自四面八方的改善建議或者批判聲浪，市府都會虛心接納，對於維護民眾基本的步行安全更是責無旁貸，只要能改善行人安全的方法，市府各單位都會繃緊神經努力達成，不要讓憾事再發生。

市長黃偉哲指出，經道安會報工程與執法小組現勘評估後，成功忠義路口將盡速設置行人專用時相，預計於5月26日前補足行人號誌設施及對角行人穿越標線後即可啟用，另警察局亦列為取締車輛未禮讓行人重要路口持續加強執法，後續將由工程單位進行該路口退縮行穿線及增設庇護島設計評估，進一步以工程手段提升行人友善空間。

此事也引起網友熱議：「不過只有事故這一側調整，另一邊行穿線還是緊貼路口，不知道什麼時候有機會做結構性的改變」、「路口設計應該要有嚴格規範就是這樣，讓道路權責單位有依據可以參考，不是非常空泛的因地制宜」、「治本之道，還是要切實落實交通安全教育」、「我去過法國，當地的斑馬線還要後退，轉彎車輛回正才通過斑馬線！這樣就不會有任何死角，當然也是有缺點，就是行人穿越馬路前行，會像一個ㄇ字，增加距離」、「希望台南一些莫名其妙的待轉格可以改善一下」、「一昧的取締不是辦法，這樣的改善才有意義！」、「這邊是好的，因為好像有的駕駛會顧慮自己車子停在轉彎處很尷尬…回正的話應該能更仔細看，當然我是指願意看以及尊重行人的駕駛」、「退啊！台南許多路口相隔不到20公尺，看看可以退幾米」、「每次看到有人在檢討受害者，說難道你們要用生命捍衛路權，事實証明台灣的交通路權，真的得靠生命爭取」、「不覺得是改善，根本是為了改而改，沒有真的重視到用路人的權益！」、「雖然說小妹妹的犧牲有了意義但還是很心痛…」…，網友還是給市府願意改變而肯定。

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女童路口斑馬線退縮百大路口改善

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