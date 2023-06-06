5歲女童東勢客家園區看書...蛇爬上小手猛咬一口　市府全館找蛇

▲台中東勢客家文化園區傳出5歲女童在室內看書被蛇咬傷，中市客委會派遣廠商加強清消，並全面檢查蛇類可能躲藏處。（圖／台中市政府提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中一名5歲女童2日跟家人到東勢客家文化園區館，她在館內閱讀時，竟然被蛇咬傷手指，所幸並非毒蛇，送醫後已無大礙，但飽受驚嚇。台中市客委會主委江俊龍表示，初步研判是館區附近果園多，加上近日天氣炎熱才有蛇類出沒，已經加強檢視、清消，這幾天也都親自探視女童，將持續關心。

據了解，該案發生日2日，一名就讀幼稚園的女童在東勢客家文化園區館內閱讀書籍，期間被蛇類咬傷左手無名指、中指，所幸緊急送醫後無大礙。不過，園區室內竟有蛇類出沒，還是相當離譜，也讓人質疑是否未妥善管理環境？

台中市客委會主委江俊龍表示，園區內出現蛇類確實不妥，當晚就立即全面檢視，初步研判會有蛇類出沒，可能是園區附近有果園、生態好，加上近期天氣炎熱影響，蛇類才跑進園區。

江俊龍表示，5日是休館日，也加強館內清消，提高整體環境防護，並針對館內可能躲藏蛇類處檢查確認，避免類似事件再次發生，以提供民眾更安全舒適的休閒場所。

農業局表示，夏季是野生動物活躍的季節，如於戶外環境進行登山、旅遊等活動，穿越草叢、灌木叢或落葉堆時，應持手杖、雨傘等長棍，讓附近的蛇先離開，保護自身安全，多數蛇類不會主動攻擊人類，但民眾看到蛇類，也應儘速離開避免接近，若發現蛇類可撥打119專線通報，農業局委外專業廠商將於15分鐘內電話聯繫通報民眾，並於30分鐘內到達現場協處，且於1小時內處理完成。