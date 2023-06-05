下捷運「站手扶梯口」等空隙走進去　算插隊嗎？網戰翻：我不會讓

▲「綠色箭頭」算插隊嗎？（圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

搭手扶梯時，會走到隊伍尾端排隊，還是站在手扶梯口旁邊等待、找時機直接排進去呢？近日就有一名女網友發文表示，她注意到不少人都會直接站在手扶梯口旁邊等，這樣不算插隊嗎？貼文曝光後，底下網友看法不一戰翻了。

女網友在Dcard上，以「台北捷運的手扶梯」為題發文，提到她覺得搭手扶梯時，應該照著「紅色箭頭」（如圖一）排隊，她也都會走到隊伍最末端等待；不過，卻有很多人會站在綠色處等（如圖一），若有空隙就順勢走進去，這樣不算插隊嗎？

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貼文曝光後，一派網友認為，「是插隊啊！有時候人太多走到最後面要繞一大圈，都要繞了還不如繞過去走樓梯」、「很多人都這樣做不代表是對的，確實是插隊」、「因為排隊的人流多，所以不管隊伍直接卡進去，然後說這不是插隊？大家都在胡言亂語了」、「是插隊啊，我也是都會乖乖到最後面排隊的人，每次看到半路跑進來的，我都會跟前面的人站很近不讓他們進來」、「就是插隊啊，我在上班時間通常不會讓，別人的時間也是時間啊」、「是插隊沒錯啊，只是很多人都這樣做而已」。

但也有網友表示，「原來這樣算插隊嗎？我有時候也會這樣，別人要進來我也會讓他們進來」、「個人覺得不算插隊，我也會從中間進，如果有人從綠色進來也會讓他們進來」、「不算，大家互讓一下，地上也沒畫排隊線，沒人規定排隊路線是怎樣」。

也有網友認為是出車門的地方不同才會有爭議，「多個出口匯流至同一入口，沒有誰該優先誰，不互相禮讓的話，有時候手扶梯正旁邊車門下車的人也很無奈，明明就一樣時間下車，卻因為動線差異變成被質疑插隊」、「真的要講的話，手扶梯旁邊的人（綠色）會最早到吧？這樣的話反而變成紅色是插隊耶」、「綠色明明就有人比較先下車，可是為了繞成直的，反而會比紅色那些順順過來的人還要排到後面去」、「最主要是因為車門出來的差異吧，很多人出來就懶得走到隊伍最後排隊了，直接就近排」。