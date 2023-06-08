女童溜出教會馬路遊蕩　路人急報警…枋寮助平安團圓

▲枋寮警分局建興派出所警員劉彥亨、謝世賢助女童找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉一位父親帶著年幼女兒參加教會活動，不知小女兒跑出教會，在路邊徘徊，民眾發現報警，由於她年紀太小，無法說出姓名及住處，枋寮警方拜託村長廣播，慌張的家長聽到趕緊到派出所將女兒領回，對警方及民眾熱心協助，相當感謝。

枋寮警分局建興派出所警員劉彥亨、謝世賢日前執行勤務時，接獲民眾報案稱於枋寮鄉中山路二段有一名年小女童獨自一人在路邊徘徊，警方抵達現場後發現她因年紀太小，無法表達自己的名字也不知家在何處，員警便先將她帶返派出所稍作休息後，便請村長協助廣播詢問村民是否有小孩走失。

聽到廣播的父親急忙趕赴建興派出所，看見走失的寶貝女兒安全地待在派出所玩耍後，立刻上前將其緊緊地抱在懷中，原本忐忑不安的心情這時才緩和下來。

女童父親表示，稍早一家人來到附近的教會參加禮拜，過程中未注意到女兒自己跑出去，發現後便著急地四處尋找，還好被熱心民眾發現報警，順利找到，對警方、村長及村民相當感謝。

枋寮分局長郭譯隆肯定建興所同仁充分展現了警察身為人民保母積極為民服務精神，展現溫馨助人的形象，足資同仁表率，殊值嘉勉！