美國商會憂慮能轉型落後　行政院：已進入穩健成長期

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美國商會公布台灣白皮書，認為台灣能源轉型進度遠遠落後，將影響到產業的發展甚至衝擊國家安全。對此，經濟次長林全能說，國家能源轉型是一直持續努力進行，目前已經進入穩健成長期；政院發言人林子倫說，「台灣的能源供應是充足的」，政府持續增加供應企業所需要的綠能發電。

針對美國商會提到台灣能源轉型的進展，經濟部次長林全能說，要非常謝謝美國商會一直持續在提醒能源轉型的工作跟建言。要說明的是，國家能源轉型是一直持續努力進行，整個過程會有一些學習落後的狀況，但現在已經進入到穩健成長期。

林全能舉例，能源轉型包括「減煤」，去年燃煤發電佔比42.1%，前年是44.3%，已經降低；另外，低碳燃氣發電，前年是37.2%，去年是達到38.8%；最重要的再生能源無碳電力，去年已經達到8%，相較前年的近6%，成長將近2%。

「這代表已經進入到穩健成長期。」林全能說，如果要再更加速的話，必須從幾個面向努力，第1，後續要加速發展的再生能源如地熱，這次的再生能源發展條例中就有提到擴大地熱發電；另外，建築物的太陽光電設施也制定行政簡化規定，希望透過法規檢視、盤點，讓進入到穩健成長期的再生能源發展能更快。林強調，會持續聆聽各界意見，加速能源轉型。

行政院發言人林子倫說，世界各國加碼投資台灣，政府除了確保台海和平還有印太地區穩定讓大家安心投資，在能源供應方面，因應世界淨零碳排以及永續能源目標，蔡總統2016年上任後期時就有指示各單位盡全力加速能源轉型、發展綠能，再生能源的發展比例已進入穩健成長期，包含離岸風電、太陽能水力發電等，日常能源供應比例已經日益增加。

「在這裡要再次強調，台灣的能源供應是充足的。」林子倫說，政府持續增加供應企業所需要的綠能發電，包括現在很多地熱的發展、加速電網升級、強化電網韌性，確保供電更加穩定，「台灣好、世界才會好，持續歡迎世界各國以及企業加碼投資台灣，政府會持續精進各項措施」。