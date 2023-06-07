劉德音籲加速綠電發展　侯友宜竟解釋為發展核電？官員不解

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者高兆麟攝）



記者陳家祥／台北報導

台積電昨召開股東常會，面對綠電、缺電議題，董事長劉德音說，「台灣政府看到他們認為我們是夠的、我們只能相信他」，引發外界聯想。但新北事長侯友宜受訪時卻說，「台灣在乾淨能源的選項，核能絕對是選項之一」，有官員感到不解，劉德音主張是「台灣綠電發展應該更快一點」，何以侯友宜會解讀成台灣應該發展核電？

台灣電力供應可靠度、電力供應是否足量，近幾年一直受到挑戰，儘管政府一在強調沒有缺電、是電網調度模式需再精進，但跳電頻繁也是事實，民眾感受上就是「缺電」。而電力供應可靠度也影響到產業界，甚至會影響到企業投資的考量。

台積電董事長劉德音6日在董事會說，俄烏戰爭後各國綠電發展加速，台積海外廠可以全部綠電，台灣沒辦法是因為沒有足夠綠電可以用，所以台灣綠電發展應該更快一點，「台積電也會透過提前購電來幫忙供應商購得綠電」。

侯友宜7日受訪指出，劉德音董事長為台積電講出內心話，讓他非常感動，台積電對台灣太重要，「我們一直在說如何不缺電，我們不反對再生能源，但是最重要前提，一定要把不缺電擺在上位」。

「台灣在乾淨能源的選項，核能絕對是選項之一。」侯友宜說，要面對現實，不要老是談理想，民進黨在推非核家園，理想看起來很豐滿、現實確實很骨感，「我沒辦法接受這樣的方式，台積電的憂心，直得全台灣思考，我會勇敢承擔，把不缺電、能源配比重新調整」。

但有官員表示，先不論是否缺電，劉德音董事長的主張是政府「應加速綠電的發展」，並非主張要興建核能電廠，何以侯友宜會解讀成台灣應該發展核電？

總統蔡英文在今年520就職週年時也說，即便受到疫情影響，但台灣來自再生能源的綠電，首度超越核電，「我可以有信心地告訴大家，台灣不會缺電，但我們必須要持續有信心的投資儲電設備以及電網韌性的建置，以確保我國供電的穩定性」，會堅定的推動能源轉型，邁向2050淨零碳排。