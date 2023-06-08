新北私幼餵藥風波　衛福部協調台北醫院提供免費醫療服務

▲新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談 。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陳家祥／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，引起社會譁然。對此，衛福部次長李麗芬8日上午在院會後記者會表示，已協調部立台北醫院協助，提供免費的檢驗、孩子的健康追蹤，以及有可能衍生的醫療協助，部立台北醫院都可以提供免費協助，家長無需再付費。

衛福部次長李麗芬說，這個案件行政調查部分由教育單位處理，檢警也在進行相關調查中。對於藥品管理部分，政府都有相關管理措施，這部分也會再來看一下有什麼樣的情況，會再來了解。

李麗芬指出，衛福部看到家長非常關心孩子健康問題，也請衛福部的部立台北醫院協助家長，部立台北醫院可以提供免費的檢驗、孩子幼兒的健康追蹤，以及有可能衍生的醫療協助，部立台北醫院都可以提供免費協助，家長都無需再付費，專線02-22765566 #2536，歡迎有需要的家長撥打電話，會提供相關協助。

教育部次長林明裕表示，教育部5度去電提醒新北市政府教育局積極處理，目前處理狀態就是啟動調查小組，調查期是1個月；今天也透過地檢署擴大搜索，約談8位老師，涉案最深的老師已經停職接受調查。也希望藉由這事件，會再通令全國幼兒園，對於用藥安全會極其謹慎，避免再度發生這樣的憾事。