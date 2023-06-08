趕快領！普發6000現金10月底請領截止　已超過2224萬人請領

記者陳家祥／台北報導

財政部表示，在相關部會通力合作下，普發現金整體作業順利，截至112年6月6日止，已超過2224萬人請領，逾9成4民眾透過多元管道領取普發現金，感謝相關部會、各金融機構的協助，以及民眾的配合，讓全民共享經濟成長果實之政策順利推動。

財政部指出，為讓民眾即時取得普發現金正確資訊，避免遭詐騙，該部建置「全民共享普發現金」宣導網站，同時為便利民眾諮詢並協助領取現金，結合民間力量，透過客服專線服務，同步自3月20日上線，截至6月6日止，網站累計點擊次數達4979萬次、1988客服專線服務逾55萬件，滿意度達98%以上。

為慎防假冒普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部與數位發展部及財金資訊股份有限公司組成跨機關（構）防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO，發現偽冒網站情事，皆立即通報警政單位進行偵查處理，並置換警示網頁，以阻絕詐騙，保障民眾權益。

財政部提醒，普發現金領取期間至112年10月31日止，請尚未領取之民眾記得於期限內領取。登記入帳免出門，且24小時均可上網登記，省時省力，安全方便快速領取現金，請民眾多加利用。另為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，112年10月1日至12月31日於國內出生的國民，其父或母符合普發現金領取資格者，納入普發現金發放對象，其領取期限至113年1月31日。

財政部進一步提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。