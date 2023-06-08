憂車城「看海的芒果」成絕響　立委廖婉汝嘆：看海的光電板

▲廖婉汝憂屏東被當作「種電典範」。（圖／廖婉汝提供）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨籍立法委員廖婉汝今(8)日發文表示，在民進黨失衡且昧於現實的能源政策下，屏東被當作「種電典範」，但這卻是在犧牲農業與景觀生態的代價下達成的「成就」，讓她對此表達深深的擔憂。

廖婉汝指出，過去農地種電、魚塘種電，不僅威脅農民生計，更嚴重影響我國糧食自給率。近期又再傳出車城許多芒果園恐被用來種電的消息，讓當地居民和果農深感恐慌。

她表示，除了農地種電外，政府還想進一步擴張到山坡地，危害水土保持，例如：屏鵝公路旁原始林地、獅子鄉楓林部落都有被拿規劃種電，但根據政府規範，山坡地根本不是「光電優先場域」。如今政府再把種電心思動到果農身上，廖婉汝說，屏東芒果的好品質全台聞名，車城鄉有名的「看海的芒果」現在也陷入危機，一旦果農承租的國有地遭收回種電，「看海的芒果」將成絕響，只剩「看海的光電板」。

廖婉汝強調，屏東是農產大縣，說是台灣的糧倉也不為過，加上豐富的生態景觀也為屏東樹立國際級旅遊景點的標誌，但在蔡政府一意孤行下，恐全成了光電板的天下，蔡政府口口聲聲說不缺電，卻種電種到失心瘋，她感慨道難以想像美麗的家鄉未來會變成什麼樣子？