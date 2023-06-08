　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

憂車城「看海的芒果」成絕響　立委廖婉汝嘆：看海的光電板

▲廖婉汝憂屏東被當作「種電典範」。（圖／廖婉汝提供）

▲廖婉汝憂屏東被當作「種電典範」。（圖／廖婉汝提供）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨籍立法委員廖婉汝今(8)日發文表示，在民進黨失衡且昧於現實的能源政策下，屏東被當作「種電典範」，但這卻是在犧牲農業與景觀生態的代價下達成的「成就」，讓她對此表達深深的擔憂。

▲廖婉汝憂屏東被當作「種電典範」。（圖／廖婉汝提供）

廖婉汝指出，過去農地種電、魚塘種電，不僅威脅農民生計，更嚴重影響我國糧食自給率。近期又再傳出車城許多芒果園恐被用來種電的消息，讓當地居民和果農深感恐慌。

她表示，除了農地種電外，政府還想進一步擴張到山坡地，危害水土保持，例如：屏鵝公路旁原始林地、獅子鄉楓林部落都有被拿規劃種電，但根據政府規範，山坡地根本不是「光電優先場域」。如今政府再把種電心思動到果農身上，廖婉汝說，屏東芒果的好品質全台聞名，車城鄉有名的「看海的芒果」現在也陷入危機，一旦果農承租的國有地遭收回種電，「看海的芒果」將成絕響，只剩「看海的光電板」。

廖婉汝強調，屏東是農產大縣，說是台灣的糧倉也不為過，加上豐富的生態景觀也為屏東樹立國際級旅遊景點的標誌，但在蔡政府一意孤行下，恐全成了光電板的天下，蔡政府口口聲聲說不缺電，卻種電種到失心瘋，她感慨道難以想像美麗的家鄉未來會變成什麼樣子？

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
罵女員工「狗、婊子」逼離職！　游泳館道歉了
大壩潰堤！　赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝
「靈芝草人」童星長大當開單員！　媽病逝爆姊弟爭產
快訊／澎湖爆紅風景區出事！　24歲男浮潛溺水亡
外送員叫色情按摩「吃麵聊天不做愛」　19刀砍死她
快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！　男友超帥真面目曝
陸高官牽小三「2人都完蛋」！　公司最新處理曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

憂車城「看海的芒果」成絕響　立委廖婉汝嘆：看海的光電板

東縣環保局焚化再生粒料　製作精美限量摩艾石像筆筒免費索取

縣府攜手台東大學廉政講堂第2彈！公共工程及食品安全大解密

屏東「南國表藝節」壓軸！　新古典室內樂團、優人神鼓登場

強化化學災害搶救能力　南消二大聯合工研院六甲分院模擬演練

警察節前夕！　東港鎮代表會慰勉辛勞員警

女童溜出教會馬路遊蕩　路人急報警…枋寮助平安團圓

學生暑假接觸網路詐騙訊息多　里港警校園打詐+宣導交安

自己爭取舞台！花蓮「洄瀾新秀爭霸讚」開跑 　優勝獎金15萬

81歲的時間管理大師！每天志工排滿檔　簡明鈴：有人需要就做

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

憂車城「看海的芒果」成絕響　立委廖婉汝嘆：看海的光電板

東縣環保局焚化再生粒料　製作精美限量摩艾石像筆筒免費索取

縣府攜手台東大學廉政講堂第2彈！公共工程及食品安全大解密

屏東「南國表藝節」壓軸！　新古典室內樂團、優人神鼓登場

強化化學災害搶救能力　南消二大聯合工研院六甲分院模擬演練

警察節前夕！　東港鎮代表會慰勉辛勞員警

女童溜出教會馬路遊蕩　路人急報警…枋寮助平安團圓

學生暑假接觸網路詐騙訊息多　里港警校園打詐+宣導交安

自己爭取舞台！花蓮「洄瀾新秀爭霸讚」開跑 　優勝獎金15萬

81歲的時間管理大師！每天志工排滿檔　簡明鈴：有人需要就做

「人疊人」驚悚影片曝！南韓地鐵電扶梯突逆向　骨牌式慘摔釀14傷

民憂福島核廢水4年後抵台　趙少康批蔡政府「一遇到日本就軟弱」

ABF三雄供過於求將延至2025年　美系外資重申「減碼」

美國商會憂慮能轉型落後　行政院：已進入穩健成長期

性騷擾不僅是性平問題！　游盈隆嘆：當局認知膚淺「比AI不如」

劉品言大安森林公園等過馬路「突痛到跪地」！路人反應超暖…身體現況曝

想清潔珪藻土地墊！　她拿軟毛刷GG了…內行曝「2神物」

快訊／周天成不敵前世錦賽銀牌　新加坡賽意外止步16強

端午節就要吃粽！「台人選粽秘辛」大公開　北部粽竟然只排第3

幕後／羅森柏格與侯友宜單獨晤談30分鐘　美方歡迎侯訪美

地方熱門新聞

南投縣抽驗蔬果25%農藥殘留超標

桃園棒球場改善需1.1億　爭取中央補助六成

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

醫師廖廣榆夫婦捐婚紗、拍照　助癌友圓夢

中彰來回2分鐘　大肚和美橋拚2026年完工

水公司14日上午9時起停水21小時

南消和緯分隊創意防溺宣導受好評

大東夜市即將8月到期自救聯盟市府夾傳單

高中籃球隊員球鞋「開口笑」　產科醫出手相救

新北荷花齊綻放　推薦5大熱門賞荷景點

憂「看海的芒果」沒了　立委嘆：看海的光電板

台南後壁區民宅火警

南消二大聯合工研院六甲分院模擬演練

中大壢中畢業MV《藍白色的夢》　YT上架三周點閱破萬

更多熱門

相關新聞

南國表藝節壓軸　優人神鼓大作連演

南國表藝節壓軸　優人神鼓大作連演

屏東「南國表藝節」系列節目進入壓軸，6月17、18日新古典室內樂團、6月25日優人神鼓，歡迎民眾踴躍購票欣賞。

芒果盛產增2成　台南玉井更新「蒸熱處理設備」強化外銷量能

芒果盛產增2成　台南玉井更新「蒸熱處理設備」強化外銷量能

追撞砂石車「滿車魚屍噴出」腥味薰天

追撞砂石車「滿車魚屍噴出」腥味薰天

屏東車聚狂飆釀2死　小組競速畫面曝

屏東車聚狂飆釀2死　小組競速畫面曝

乾旱致芒果中小果偏多　陳吉仲：加強內外銷與加工穩定價格

乾旱致芒果中小果偏多　陳吉仲：加強內外銷與加工穩定價格

關鍵字：

廖婉汝太陽能枋山芒果光電屏東立委

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

台74線新匝道要來了！

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面