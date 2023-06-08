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屏東「南國表藝節」壓軸！　新古典室內樂團、優人神鼓登場

▲優人神鼓 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲優人神鼓 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東「南國表藝節」系列節目進入壓軸，6月17、18日新古典室內樂團、6月25日優人神鼓，歡迎民眾踴躍購票欣賞。

榮獲2022國藝會Taiwan Top的新古典室內樂團，特別為屏東量身打造屬於在地的作品《紀實音樂劇場－歸來去》，以來自屏東佳冬、「厄瓜多國際詩人獎」得主曾貴海的16首詩為創作藍本，運用時間軸的概念，在聲音及影像紀實、抽象與現實的交錯，將詩歌結合當代劇場，傳達詩人對土地所懷抱的價值與理想。

該劇由林羣翊與藝術總監陳欣宜共同導演，結合了劉聖賢、劉道文、王奕盛、曾鼎凱、黃雅美等金獎陣容。並由具有國內外豐富舞台經驗的表演藝術家黎蓉櫻、陳慧如、陳集安及新生代舞者演員，與指揮暨藝術總監陳欣宜所帶領的新古典室內樂團共同演出。6月17日晚上7點30分、6月18日下午2點30分於屏東藝術館隆重登場。

今年邁入創團35週年的優人神鼓，繼屏東縣民公園、屏菸1936文化基地等戶外演出大獲好評後，將於6月25日端午連假下午2時30分在屏東藝術館演出《勇者之劍》。該劇以手持智慧之劍的勇者為圖像，是優人神鼓自歷年來巡迴國際的經典大作之中，精選篇章重新編排，起承轉合巧妙串連，自成一部結合鼓藝、武術、戲劇、舞蹈和音樂的完全劇場作品，也是讓觀眾一次飽覽優人創作歷程的最佳機會。為鼓勵青少年朋友走入劇場，《勇者之劍》可使用成年禮金文化幣，全額購票享5折優惠，限量30席。

文化處表示，2023南國表藝節套票於Opentix兩廳院文化生活選購2場以上即可享75折優惠。更多活動詳情請至屏東文化處官方網站或屏東藝遊Facebook粉絲專頁查詢。

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