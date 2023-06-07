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乾旱致芒果中小果偏多　陳吉仲：加強內外銷與加工穩定價格

▲農委會主委陳吉仲視察芒果初級加工廠。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲視察芒果初級加工廠。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值芒果產季，今年受乾旱影響，今年芒果果粒偏小、中小果果粒高達6成，整體產量較往年增加21%，為穩定芒果產銷，農委會主委陳吉仲今（7日）前往台南玉井芒果產地視察，強調會加強國內外行銷與多元加工等3大策略，讓辛苦一整年的農民維持穩定收入。

根據農糧署統計，今年年芒果預估收穫面積約1萬6084 公頃，包括本地種芒果2303公頃(14%)、改良種芒果1萬3781 公頃(86%)，其中改良種產量預估 17萬 4662 公噸，較常年平均增加 21%，產區主要分部台南市、屏東縣。

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農糧署指出，因受持續乾旱影響，今年果粒偏小，以中小果(300公克/粒)居多，
所幸近期降雨紓緩乾旱，中小果已由6成降至3-4成。目前屏東地區已採收 3 成，高峰期至6月中旬，預計6月底產期結束，臺南地區預計6月中旬開始採收，高峰期7月上旬，7月底產期結束。

陳吉仲今上午視察芒果初級加工廠表示，隨著幾波降雨，目前芒果小果的比例已大幅減少，降低到3成以下，農委會會加強國內行銷、國外推廣與多元加工3大策略，讓農民有更好的收入，除了國內，包括日本、韓國消費者也特別喜歡台灣芒果，外銷有在走，產地價格就會有支撐。

農糧署副署長姚志旺表示，今年芒果採收受雨水影響，雖然小果比例高，但甜度反而更好，目前包括日本、韓國的外銷量都很暢旺，希望外銷量可以達到5000公噸目標，此外，也會強化多元加工的量能，因為這個月包括玉井等產地將達到採收高峰，部分可至加工維持多元產值。

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