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社會 社會焦點 保障人權

屏東競速釀2死！小組飆車最新畫面曝　4騎士不戴帽「抗風阻趴騎」

記者劉人豪／屏東報導

屏東高樹鄉廣福大橋附近河堤，4日發生4輛機車對撞車禍，造成2人死亡、3人受傷，警方傳訊包括主辦車聚競速的陳、黃兩名男子在內的10多人到案，檢方複訊後，諭令陳男5萬元交保、黃男3萬元交保。而事發之前的飆車競速畫面也曝光。

 ▲▼ 屏東飆速 。（圖／「翻轉大高屏交通違規」授權提供）

▲屏東飆速車聚影片曝光，4車競速比高下。（圖／「翻轉大高屏交通違規」授權提供）

臉書粉專「翻轉大高屏交通違規」貼出網友投稿影片，可看到該場車聚觀看民眾超過60人，而參與競速的車友，以4台為一組方式飆車競速，騎士全部沒有戴安全帽，行駛中上半身往下與地面平行，降低風阻讓車速得以提升，最後由一輛白色機車拔得頭籌，成為該小組最先衝線的冠軍。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲屏東60人車聚，超殺排氣管狂噴白煙原地燒胎。（圖／民眾提供）

該車聚競速活動於4日舉行，當時20歲何姓男子與另兩位廖姓男子共3輛機車，在該路段行駛時，何男與43歲董姓男子搭載28歲潘男的機車發生對撞，又擦撞到兩名廖姓友人的機車，導致19歲的廖男及43歲的董男死亡，另3人輕重傷，分別送醫搶救及治療。

▲高樹廣福大橋附近河堤2死、3傷車禍 。（圖／資料照）

▲該車聚造成2死、3傷。（圖／資料照）

里港警方事後找到陳、黃兩男，及在場證人等相關人員10多人製作筆錄。據悉，當天至少有6台改裝機車被運到現場，想競速者就可以騎乘；陳、黃等2人就在放行現場指揮，不料發生憾事，讓他們也很後悔，表示第一次舉辦，且未收費，事前在網路上號召車友參與，當天觀看民眾超過60人。警方偵訊後，將現場十餘人依公共危險罪送辦，其中陳、黃兩人分別被以5萬及3萬元交保。

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