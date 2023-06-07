芒果盛產增2成　台南玉井更新「蒸熱處理設備」強化外銷量能

▲農委會主委陳吉仲（中）今參訪台南玉井蒸熱處理場。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台南報導

國內芒果已進入產季，今年因乾旱缺水，導致芒果果粒較小，產量平均增加21%，為穩定產銷秩序，農委會主委陳吉仲今（7日）南下台南玉井參訪芒果產業，宣布由農委會補助台南市政府興建的新式蒸熱處理設備正式啟用，可有效提升蒸熟處理量能、減少損耗，並提升芒果外銷品質及延長保鮮期。

目前台灣芒果外銷國以日本、韓國為主，依防檢疫規定，外銷前需先經過燻蒸處理，去除殘留的果實蠅蟲卵問題。農委會補助台南市玉井蒸熱處理場汰舊換新，斥資千萬打造全新玉井蒸熱處理場設備，陳吉仲今下午參訪瞭解實際運作，希望在今年芒果產季締造外銷佳績。

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▲外銷芒果進行燻蒸作業處理情形。（圖／記者楊惠琪攝）

陳吉仲表示，玉井蒸熱處理場原有8噸蒸熱設備，從94年啟用迄今，已是20年前的老舊設備，為了確保台灣芒果在國際市場的品質，補助臺南市政府汰換舊有設備，建置2座5公噸的新式蒸熱設備，今年芒果季正式啟用，每年芒果總處理量最高可達800公噸，處理時間縮短1.5小時，並可減少損耗，合格率提高至將近100%，同時也提升芒果外銷品質，讓保質期由8天延長至14天，大幅提升農民收益。

陳吉仲表示，要維持芒果價格，內外銷要並進，除了強化設備增加外銷處理量能外，也要推動冷鏈物流中心，未來農產品的產值，冷鏈空間是關鍵因素，農委會在玉井蒸熱處理場旁建置「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，預計明年5月完工，未來將提供青果集貨、分級、包裝、加工、檢疫、冷藏(凍)及出貨調節等功能，增加青果處理量能每年至少5500公噸，可有效發揮產銷調節功能，也創造當地農業產值及就業機會，並保障消費者的食品安全。





▲外銷日韓等國家的芒果需先經過蒸熱處理。（圖／記者楊惠琪攝）