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彰化游泳館逼她離職　高層竟酸婊子、髒貨「跟狗不會生氣」

網搜小組／鄺郁庭報導

彰化一間游泳館遭爆逼退女員工，副理要求填自願離職單，經理還辱罵「婊子、髒貨」，甚至暗喻女員工是狗。錄音檔曝光後，掀起全網暴怒，到Google狂洗一星負評，事件瞬間炎上。

錄音檔中，游泳館似乎要開除女員工，可副理要求她填的卻是「自願離職申請書」，且因為她工作未滿3個月，只給薪水、沒有遣散費。女員工就不滿發問，「為什麼女生一定要先學櫃台，男生卻不用？」沒想到副理突然有點小發飆，「公司請人來，我不是為了公平欸！我開公司為了公平嗎？我開公司為了男女平權嗎？我開公司為了社會義務嗎？」

後來經理出現，女員工就提到副理請她填離職、拿薪水離開，經理一開口就是「那妳撕掉嘛！妳現在可以離開嗎？可以嗎？對啊！那不要簽嘛！撕掉嘛！作廢嘛！妳可以離開嗎？」

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▲▼彰化游泳館遭爆逼女員工離職，經理還出口辱罵。（圖／翻攝自TiKTok／a12344321234）

▲經理的用詞和口氣讓網友怒炸鍋。（圖／翻攝自TiKTok／a12344321234）

其中一段，經理突然要求「幫我報警」，問女員工「那我講婊子講髒貨，我看著妳這樣子講，不就是罵妳這樣子嗎？是這樣嗎？」女方則回「我沒做的事情就是沒做啊！」「你知道誣告是一種罪嗎？」經理卻用戲謔語氣回「吼吼我喜歡na！」聽到她問「還生氣嗎？」則笑說「不會啊～我跟狗不會生氣。」

錄音檔一出，網友紛紛炸鍋，不僅留言開批，還到Google評論洗1星負評，目前店家被洗到剩下2.7顆星。對此事件，游泳館有在粉絲專頁表示，「關於抖音影片一事為斷章取義、惡意中傷，本館將追溯法律責任」，沒有多交代事情真相。另外，因為錄音檔疑似經過剪輯，不清楚爭執起因及過程。

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