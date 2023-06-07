妹子「1管道」提離職　主管發火：犯職場大忌！全場喊賺一波

▲主管嗆不受理離職。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的是大忌嗎？」一名妹子討拍表示，最近總是遇不到主管，於是才傳LINE表達離職，結果被嗆不受理，「年輕人不是所有事情都可以用LINE講的」，原PO為此還遭受辱罵，而副主管得知後，也開轟「傳LINE說離職是職場大忌！」對此，原PO求助怎麼辦？文章曝光後，網友直言「截圖開告，賺一波資遣費」。

一名女網友在Dcard表示，日前向副主管提完離職後，也一直找機會要告知主管，無奈總是遇不到，對方忙完就離開了，眼看拖了3天不是辦法，於是原PO決定用LINE先說，結果下場崩潰了。

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主管回覆，「不受理，年輕人不是所有事情都可以用LINE講的」，後來原PO還遭到日常的辱罵。不僅如此，副主管也私訊直言，LINE提離職的行為不但沒禮貌，更是職場大忌。

聞言，原PO感到委屈發問，「請問這些真的是大忌嗎？」接著提到，主管猶如恐怖情人，尤其傳私訊來罵人，原PO沒有及時回覆訊息的話，他就會狂打電話且罵到爽為止。

事後，原PO透露，已寫好離職信了，準備一大早交給主管與副主管，「我...真的好想離開，好擔心一直猶豫就離不開了。」

底下網友熱議，「沒差，他們不爽你，你寫信一樣被罵，要走的最大」、「用LINE也算個證明，我之前也是用LINE提離職的，但每個環境不同，這沒有所謂的對錯，不要放在心上」、「截圖開告，賺一波資遣費」、「我反而想用賴，為了留紀錄」。

也有網友分享提離職的程序，「我覺得有文字紀錄就好，但用LINE確實會有點不太正式，有些公司會故意拿這點來做文章，所以一律寄信CC給所有相關人員最沒爭議」、「提離職我一定是先傳正式的E-Mail（老闆/主管/人事），再用LINE提醒主管/人事，我已經正式提出離職，麻煩安排交接及離職手續」。

至於透過LINE上提離職，到底算不算數？律師陳業鑫曾指出，答案是「算數」，這跟在老闆面前直接說要辭職，擁有一樣的效力，甚至效力可能更大些，因為這也是一種「白紙黑字」。

▼原PO傳LINE向主管提離職，反被罵「觸犯職場大忌」。（示意圖／記者劉維榛攝）

